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Gündem Türkiye'den İsrail'e mektup
Gündem

Türkiye'den İsrail'e mektup

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsrail, Mısır ve ABD ile yakın temas kuracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 08:59:00 -
Türkiye'den İsrail'e mektup

Türkiye’nin dış politikadaki yeni döneminde, hükümet üyelerinin temas ve açıklamaları gündem oluştururken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, İsrail, Mısır ve ABD ile parlamentolar düzeyinde devreye girecek.

Şentop, ilişkilerde sorun yaşanan ülkeler konusunda, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde sürdürülen ilişkilere katkı sağlaması için mektup diplomasisi başlatıyor. Şentop’un bu süreçte üstleneceği rolün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin de konusu olduğu öğrenildi. TBMM Başkanı ilk olarak İsrail Parlamento Başkanı’na mektup yazdı.

İsrail'e mektup

Şentop’un mektubunda, Filistin yönetiminin korona aşısı konusunda Türkiye’den talepleri anımsatılarak, özellikle cezaevinde bulunan Filistinlilere aşı yapılmasının insanı bir görev olduğunun dile getirildiği öğrenildi. Sonraki süreçte, ilişkilerin parlamentolar düzeyinde sürdürülmesiyle ilgili mesajlar verdiği belirtildi.

Mısır ile benzer temas

TBMM Başkanı’nın, Mısır’la ilişkiler konusunda da çalışma yaptığı öğrenildi. Şentop’un Mısır’la da parlamento başkanı düzeyinde temas kuracağı ve iki ülke ilişkilerinin eski düzeyine kavuşturulması için parlamento heyetleri oluşturulması konusunda girişim başlatacağı öğrenildi. İsrail’le oluşturulan mektup diplomasisinin, Mısır’la da kurulması planlanıyor.

ABD'de iki ayrı çatışma

Şentop’un ABD ile ilişkiler konusunda da rol üstleneceği belirtiliyor. Bu konuda iki başlıklı çalışma yapılacak. Bir yandan ABD’deki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla iki ülke ilişkileri konusunda toplantılar düzenleneceği, ikinci aşamada da parlamento başkanıyla bir araya gelinmesinin planlandığı belirtiliyor.

Toplantı dizisi

ABD ile kurulacak ilişkilerde, Yahudi lobisi, think-tank kuruluşları da devrede olacak. Türkiye’yi ve iki ülkenin ilişkilerini yakından bilen eski senatör ve siyasetçilerin katılacağı konferanslar düzenlenmesi, iki ülke parlamentolarının dostluk gruplarının devreye sokulması, ardından da parlamento başkanı düzeyinde temasa geçilmesi gibi çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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