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Ekonomi Türkiye'den İsrail'e ağır darbe
Ekonomi

Türkiye'den İsrail'e ağır darbe

Yeniakit Publisher
2023-10-28 08:57:00 -
Türkiye'den İsrail'e ağır darbe

Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail ile yapacağı tüm enerji anlaşmalarını askıya alan Türkiye, yeni hamlelerini hazırladı. Rota Doğu Akdeniz'e çevrilirken, kara ve denizde 250 kuyuda sondaj yapılacak.

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunun ardından İsrail ile doğalgaz başta olmak üzere yapacağı tüm enerji anlaşmalarını askıya alan Türkiye, önemli bir adım daha attı. Bir yandan Karadeniz'de bir yandan da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarını sürdüren Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını hazırladı.

2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

Bu kapsamda, gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 20 bin kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.

350 BİN METRE SONDAJ

Sabah'ın haberine göre, Bir yandan da enerji ve sanayi sektörlerinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere, ekonomik potansiyeli yüksek, stratejik ve kritik madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Bunun için yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri artırılacak.
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Bu kapsamda 15 bin kilometre havadan jeofizik araştırması yürütülecek. Maden arama ve araştırmaları kapsamında 350 bin metre sondaj yapılacak.

Ayrıca, arama ve araştırma faaliyetleri kapsamında 22 bin kilometrekare detay etüt yapılacak. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen stratejik ve kritik hammaddeler ile nadir toprak elementlerinin aranması ve araştırılmasına yönelik projelerde geliştirilecek.

SONDAJ GEMİLERİNE TERSANE

2024'te Mavi Vatan'daki çalışmaları doğrudan olumlu etkileyecek önemli bir adım daha atılacak.

Stratejik önem taşıyan sondaj gemileri ve askeri gemiler öncelikli olmak üzere, Doğu Akdeniz'de gemi bakım ve onarımı için yeni tersane kurulması için hazırlıklar başlayacak. Tersane kurulmasına yönelik yer tespiti ile etüt ve proje çalışmaları tamamlanacak.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Çok şükür, demekki yeni müjdeler geliyor , gazlar , petroller , altınlar, uranyumlar masada su gibi akacak..

Gültekin

GÖRÜNTÜSÜ DEVLET OLUP DA, UYGULAMALARI HİÇ BİR KURAL TANIMAYAN TERÖRİST DEVLETLERLE YAPILAN HER ANLAŞMA ŞEHİTLERE, KATLEDİLEN SİVİLLERE, MAZLUMLARA, ÇOK BÜYÜK HAKARET OLUR, BU DAVRANIŞLAR ARŞI ALAYI TİTRETTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN YERYÜZÜNDEKİ İLAHİ FELAKETLERE BAKMAK YETERLİDİR.
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