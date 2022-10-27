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Siyaset Türkiye'den Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama
Siyaset

Türkiye'den Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta Muhammed Şia Sudani başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:23:00 -
Türkiye'den Irak’taki yeni hükümete ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Irak’ta Muhammed Şia Sudani başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin, “Irak’ta yeni Hükümetin, Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklama, “Irak’ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani’ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.

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