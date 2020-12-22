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Ekonomi Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolarlık destek!
Ekonomi

Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolarlık destek!

Türkiye’nin Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğunu belirten Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 5 milyar dolarla Irak’ı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 01:07:00 -
Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolarlık destek!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat’ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle başkanlık ettiği heyetle Türkiye’de büyük bir törenle karşılandıklarını ifade etti ve “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benim yakın dostumdur. Türkiye’de Irak’a yakışır şekilde karşılama töreni düzenlendi. Türkiye, Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır.” dedi.

Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan 2021 bütçesinde üst düzey hükümet yetkilileri dışındaki memur maaşlarına dokunulmayacağını kaydetti.

Dün Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliğine yapılan füze saldırısına da değinen Kazımi, bazı şüphelilerin tutuklandığını bildirdi.

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