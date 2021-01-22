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Sağlık Türkiye'den iki firmaya cezayı kesti!
Sağlık

Türkiye'den iki firmaya cezayı kesti!

Rekabet Kurumu, anlaşmalı fiyat artışı soruşturmasında Novartis'e 165.4 milyon lira, Roche'e ise 112.9 milyon lira ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:25:00 -
Türkiye'den iki firmaya cezayı kesti!

Rekabet Kurumu'nun ilaç firmaları Novartis ve Roche hakkında yürüttüğü "anlaşmalı fiyat artışı" soruşturması tamamlandı.

Novartis'e 165.4 milyon lira, Roche'e ise  112.9 milyon lira ceza kesildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 21.01.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-04/52-21 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır.

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