Türkiye’den hemen özür dilesinler!

Hasan Türkmen Ankara

Yalanlarına alıştığımız ‘Proje Ekrem’in ortak TV programdan 2 gün önce moderatör İsmail Küçükkaya ile gizlice bir otel odasında buluşması büyük skandala yol açtı. Binali Yıldırım ile çıkacağı ortak yayın öncesinde, “Yıldırım soruları istemiş” iftirasını atarak, hedef saptırmaya çalışan İmamoğlu’nun, Küçükkaya ile otelde buluşması, siyasilerin ve kamuoyunun tepkisini çekti.

“CHP’nin otel vakaları çok”

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bütün ahlak kurallarını altüst etmişlerdir. Özellikle CHP’nin otel vakaları çoktur. Bu işin ahlakı olmadığını şurdan anlıyoruz; Neden otel odasında, neden gizli görüşülüyor? Küçükkaya, ‘Hiçbir şekilde görüşmedim, görüşmem’ diyordu. Ama nedense açık oturuma katılacak iki kişiden biriyle çok gizli bir şekilde otellerde buluşuyorsunuz. Basına düştükten sonra da, ‘şu kadar görüştük, şöyle görüştük’ diyorlar. Yalanları bile birbirini tutmuyor. İmamoğlu, başından beri yalanla, dolanla, iftirayla götürüyor. Olayın savunulacak bir tarafı yok.”

“Birlikte tiyatro oynadılar”

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, şunları ifade etti: “Küçükkaya, gazetecilik prensiplerine, Yıldırım’a ve tüm Türkiye’ye ihanet etmiştir. Zaten program sırasında İmamoğlu’na desteği ve Yıldırım’a sık sık müdahaleleri ile can sıkıcıydı. Her sorudan sonra İmamoğlu’nun çizelge çıkarması tesadüf değil. Küçükkaya, tüm Türkiye’den özür dilemelidir. Buna rağmen Yıldırım’ın deplasmandaki maçı aldığını görüyoruz. Hem Küçükkaya hem CHP adayı açısından çok büyük ayıptır, insanların gözü önünde tiyatro oynadılar.”

“Yıldırım’a haksızlık yapıldı”

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan ise şunları söyledi: “Binali Yıldırım’a karşı bu yapılan doğru değil. O yüzden tarafsız ve bağımsız bir basın mensubunun, Yıldırım’la da görüşmesi gerekirdi. Küçükkaya, bu konuda yanlış yapmıştır. Türkiye’nin gözü, kulağı bu tartışmaya kilitlenmişken, çok merak edilen tartışma öncesinde şaibeli hareketlerden kaçınmak gerekirdi. Program öncesi görüşme, akıllara soru işareti düşürmüş. ‘Acaba İmamoğlu’yla sorular paylaşıldı mı?’ sorusu havadadır. Dolayısıyla Yıldırım’a haksızlık yapılmıştır.”