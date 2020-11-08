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Aktüel Türkiye'den Gine Cumhurbaşkanlığı resmileşen Conde'ye seçim tebriği
Aktüel

Türkiye'den Gine Cumhurbaşkanlığı resmileşen Conde'ye seçim tebriği

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:11:32 -
Türkiye'den Gine Cumhurbaşkanlığı resmileşen Conde'ye seçim tebriği

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Gine'de cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçilen ve seçim galibiyeti resmileşen Alpha Conde'yi kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarının dün Gine Anayasa Mahkemesi tarafından duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Alpha Conde'yi tebrik ediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin toplumsal uzlaşı temelinde ve Gine halkının beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz."

- Conde'nin seçim zaferi resmileşti

Gine Anayasa Mahkemesi, aralarında Conde'nin en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo'nun da olduğu 4 adayın, 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin itirazlarını haksız bulmuştu.

Seçim galibiyeti Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan ve ilk etapta yüzde 59,49 olarak duyurulan oy oranı yüzde 59,50 olarak güncellenen Conde böylece, resmen 3'üncü dönem için seçilmiş oldu.

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