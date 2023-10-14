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Gündem Türkiye'den Gazze'ye üçüncü uçak
Gündem

Türkiye'den Gazze'ye üçüncü uçak

Yeniakit Publisher
2023-10-14 09:34:00 - 2023-10-14 09:47:09

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti.

Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçak da Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inecek.

İlaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak.

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.

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