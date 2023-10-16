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Gündem Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti
Gündem

Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:49:00 -
Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaşırken yeni gelen açıklamalarda Türkiye İsrail-Filistin çatışmalarından etkilenen Gazzeli sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçerken Türk Kızılaydan desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Türk Kızılay, İsrail-Filistin çatışmalarından etkilenen Gazzeli sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların Gazze'de yardım ihtiyacının artmasına neden olduğu ve Gazze'deki yerleşik ekiple imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına çalışıldığı belirtildi.

.Gazze Şeridi'ne geçişin olmaması sebebiyle şu an için Gazze'deki sivillere yerel personelin insani yardımları ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için girişimlerde bulunulduğu ve güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından yerel sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılacağı bildirildi.

 
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