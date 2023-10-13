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Gündem Türkiye'den Gazze'ye insani yardım
Gündem

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:45:00 - 2023-10-13 11:10:17
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek.

Hamas'ın Cumartesi sabahı İsrail'e başlattığı şok saldırı ve ardından İsrail'in savaş ilan etmesi ile dünyada tüm gözler Gazze'ye çevrildi. Çatışmalar 7. gününde devam ederken İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi, BM söz konusu eylemin yıkıcı insani sonuçları olacağı konusunda uyardı ve talebin iptal edilmesini istedi.

HAKAN FİDAN BUGÜN MISIR'A GİDİYOR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13- 14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Gazze'de en az 1537 hayatını kaybetti 6.612 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 31 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı.

İsrail'de 1300 kişi hayatını kaybetti, 3200 kişi yaralandı.

 
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Yorumlar

KAFİR ABD/İNGİLTERE vd batılılar, SAPKIN SİYONİST KUDUZ TERÖRİST SOYKIRIMCI İSRAİLİN KATLİAMLARIN AZMETTİRİCİ BAŞ SORUMLULARIDIR!!!!! Dİkkat insani yardım gemisi Mavi Marmaranın akıbetini unutmadık!!!!!!!!!!!!!!!

..................

Kenan Yakut

Elhamdülillah
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