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Gündem Türkiye'den Gazze için yeni adımlar
Gündem

Türkiye'den Gazze için yeni adımlar

Yeniakit Publisher
2023-11-28 07:17:00 -
Türkiye'den Gazze için yeni adımlar

Türkiye, Gazzelilere insani destek erişiminin hız kazanması için girişimlerini sürdürürken, bölgeye gıda girişinin kolaylaşması ve Gazze'nin içinde bir sahra hastanesi kurulması için son hazırlıklarını yapıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Gazze'deki "insani ara" nedeniyle kısmen yavaşlayan Türk vatandaşlarının tahliye süreci yeniden hızlanacak.

Şu ana kadar Türkiye, yoğun diplomatik girişimler sonucunda 500'e yakın Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşını Gazze'den tahliye etti.

Gazze'ye nakledilmek üzere ilgili kurumların eşgüdümünde Mısır'a naklettiği binlerce ton gıda yardımının da ilerleyen süreçte daha sürdürülebilir ve kolay şekilde Gazzelilere ulaşabilmesi için Türkiye, Mısır'da yerel tedarik altyapısını kuruyor.

Bu amaçla Türk yetkililer ile Mısırlı muhatapları arasında temaslar sürüyor.

Gazze'ye sahra hastanesi ve konteyner kent hazırlığı

Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirdi.
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İlgili kurumların yetkililerinin bu amaçla kısa süre içinde Gazze'de teknik incelemeler yapması bekleniyor.

Türk yetkililer ayrıca, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze’ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim ve İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Mısır'ı ziyaret etmişti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gazze'ye yapılacak ilave insani yardımları ele almak ve Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyeleri konusunda yerinde incelemelerde bulunmak üzere Mısır’ı ziyaret etmişti.

Serim ve Karaloğlu, Kahire'de ilgili Mısır Dışişleri Bakan yardımcıları, Mısır Kızılayı ile Mısır Afet ve Acil Durum makamlarıyla temaslarının ardından bugün Türkiye tarafından insani yardımların ulaştırıldığı El-Ariş şehrini ve vatandaşların tahliye edildiği Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmiş, El Ariş'de ayrıca Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı, Filistin Sağlık Bakanı ve Katar Uluslarası İşbirliği Devlet Bakanı ile bir araya gelmişti.

Refah Sınır Kapısı'nda krizin başından bu yana görev yapan ve tahliye işlemlerini yürüten Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği personeliyle bir araya gelen Serim ve Karaloğlu, Türk vatandaşlarının devam edecek tahliyeleri ve hastaların tedavi amaçlı tahliyeleri konusunda da muhataplarıyla görüşmüştü.

Bakan Yardımcısı Serim, Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu hakkında Refah Sınır Kapısı'nda basına açıklamalarda bulunmuştu.

Sürecin başından beri Türkiye'nin Gazze'deki insanlara nasıl yardım edilebileceği ve Türk vatandaşlarının bölgeden nasıl çıkarılabileceği konusunda çalıştığını kaydeden Serim, "Sorunun kalıcı çözümü için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her platformda girişmelerini sürdürmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Serim, işbirlikleri nedeniyle Mısırlı makamlara teşekkürlerini sunarak "Gazze'de tahliye edilmeyi bekleyen kardeşlerimiz bulunuyor. Onların da bir an önce çıkışlarını sağlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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