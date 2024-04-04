Türkiye'den flaş savaş uyarısı! İsrail İran'ı kendi toprağında vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, "Çatışmaların diğer bölge ülkelerine de yansıması kaygı vericidir. Bu insanlıktan uzak saldırıların bir an evvel son bulması adına uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Gazze katliamının yanı sıra Suriye'deki İran büyükelçiliği ve Lübnan'daki saldırılarına sert tepki göstererek, "Çatışmaların diğer bölge ülkelerine de yansıması kaygı vericidir. Küresel barışa ve istikrara zarar veren bu insanlıktan uzak saldırıların bir an evvel son bulması adına uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

MSB YAŞAR GÜLER’İN ABD’Lİ HEYET’İ KABULÜ

Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’ni kabulünde neler görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:

“Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında ki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna’daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki basın bilgilendirme toplantısında ise şunları söyledi:

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SON BİR HAFTADA 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla;

Son bir haftada 27,

1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 280’i Irak’ın, 393’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Diğer yandan Suriye’de

Harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte,

İstikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alınmakta,

Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2.109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.112’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.521’e yükselmiştir.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

İSRAİL'E SERT TEPKİ: ULUSLARARASI TOPLUMU BİR KEZ DAHA GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede; Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında güvenlik, barış ve istikrar için bulunduğumuz ve millî meselemiz olan Kıbrıs’ta;

Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyor,

Tarafları miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemler yerine tarihî ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı çözüme yönelmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, 106 yıl önce (31 Mart 1918) Taşnak ve Bolşevik çeteleri tarafından Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen mezalimde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını gönülden paylaşıyoruz.

Öte yandan, son 6 aydır, İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarının şiddetini artırarak devam ettirmesi, yoğun sivil ölümlerine yol açması, özellikle çocuklara karşı vicdansızca davranışları, Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakması, yardım kuruluşlarını bile vurması Gazze’deki trajedinin ne kadar vahim boyutlara taşındığının göstergesidir.

Ayrıca, çatışmaların diğer bölge ülkelerine de yansıması kaygı vericidir. Küresel barışa ve istikrara zarar veren bu insanlıktan uzak saldırıların bir an evvel son bulması adına uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanının açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir.