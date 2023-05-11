Türkiye'den flaş Rusya kararı! İş sıkıntılı bir hal alıyordu, yüzde 15 indirim yapıldı

Türk otellerinin geçtiğimiz yıla göre fiyatları ciddi şekilde artırmasından dolayı Rusya'dan taleplerde önemli ölçüde düşüş yaşanmıştı. 18 Nisan'dan itibaren fiyatlarını düşürmeye başlayan Türk otelleri Haziran'da da önemli indirimler sunuyor.

Haziran turlarının fiyatları ortalama yüzde 15 düştü

Türkiye'ye yönelik Mayıs turlarında Nisan ayına göre fiyatlarda yüzde 7-9 oranında düşüş söz konusu. Şu anda ruble karşısında euro kurunun 31 Mart'takinden daha yüksek olmasına rağmen fiyat indirimleri sürüyor. Haziran ayı için ' Her şey dahil' Türkiye turlarının fiyatları da Nisan'a kıyasla ortalama yüzde 15 ucuzladı.