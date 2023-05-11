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Ekonomi Türkiye'den flaş Rusya kararı! İş sıkıntılı bir hal alıyordu, yüzde 15 indirim yapıldı
Ekonomi

Türkiye'den flaş Rusya kararı! İş sıkıntılı bir hal alıyordu, yüzde 15 indirim yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 15:42:00 -
Türkiye'den flaş Rusya kararı! İş sıkıntılı bir hal alıyordu, yüzde 15 indirim yapıldı

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik turist sayısında azalmanın ardından Türk otellerinden indirim kararı geldi.

Türk otellerinin geçtiğimiz yıla göre fiyatları ciddi şekilde artırmasından dolayı Rusya'dan taleplerde önemli ölçüde düşüş yaşanmıştı. 18 Nisan'dan itibaren fiyatlarını düşürmeye başlayan Türk otelleri Haziran'da da önemli indirimler sunuyor.

Haziran turlarının fiyatları ortalama yüzde 15 düştü

Türkiye'ye yönelik Mayıs turlarında Nisan ayına göre fiyatlarda yüzde 7-9 oranında düşüş söz konusu. Şu anda ruble karşısında euro kurunun 31 Mart'takinden daha yüksek olmasına rağmen fiyat indirimleri sürüyor. Haziran ayı için ' Her şey dahil' Türkiye turlarının fiyatları da Nisan'a kıyasla ortalama yüzde 15 ucuzladı.

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