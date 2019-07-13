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Türkiye'den flaş KKTC açıklaması! "Tam destek veriyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
Türkiye'den flaş KKTC açıklaması! "Tam destek veriyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.

Öneri, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eşzamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngörmektedir.

Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meseleninin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır.

Bu nedenle BM ve AB dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle Garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, sözkonusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve Ada’daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarınının yanısıra Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin sözkonusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. KKTC
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  5. açıklama

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