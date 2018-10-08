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Türkiye'den flaş karar! Ek vergi uygulanacak

Türkiye, kotayı aşan çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını, Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:23
Türkiye'den flaş karar! Ek vergi uygulanacak

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak için 17 ekim'den itibaren ithalat kotası uygulayacağını bildirdi. Kotayı aşan çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Demir çelik ithalatına kota, yani tarife kontenjanı tanınmasına dair karar 2 Ekim'de resmi gazetede yayımlanmış ve 15 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Türkiye WTO başvurusunda, çelik ithalatının ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan'da başlattığı ABD'ye ithal çelikten yüzde 25 gümrük vergisi alınması kararının ardından acil "koruma" tedbirleri açısından incelemeye alındığı ifade edildi.

Başvuruya göre Avrupa Birliği, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki ticaret kısıtlamaları, uluslararası pazarlardaki çeliğin Türkiye'ye yönlendirilmesine yol açtı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:23
  1. Türkiye
  2. Türk çelik sektörü
  3. Flaş karar
  4. ek vergi uygulaması
  5. Dünya Ticaret Örgütü

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