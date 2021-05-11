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Türkiye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı Müslüman toplumunu harekete geçirmeye çalışıyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:36:00 -
Türkiye'den flaş İsrail hamlesi! Mısır'la...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüştü.

İkili, İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak adımları ele aldı.

Çavuşoğlu ayrıca, Rusya, Fas, Cezayir, Pakistan, Filistin, Tunus dışişleri bakanlarıyla da görüştü.

Türkiye İslam coğrafyasını harekete geçirmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Yorumlar

Efelerdiyari

Bu is artik Telefon Fax gibi seylerle halledilemez.. gereken ders sahada verilmeli
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Can

Uygurlara binde birisine yapsalardi inandirici olabilirlerdi. Bu Cin size ne ile bagladi acep.
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