Türkiye'den flaş İran açıklaması! Büyük rezalet son anda önlendi

Terörün önemli finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelede önemli operasyonlar bir bir yapılmaya devam ediliyor.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 eroin yakalandı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen ve Mersin üzerinden Belçika’ya gidecek olan bir TIR durdurulmuştur. Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen TIR’da narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 eroin yakalanmıştır.” denildi.

Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova'daki operasyonun detaylarını paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerlikaya, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere #Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevkedilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kg eroin yakalanmıştır Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum. ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. VATANDAŞLARIMIZI ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA HAYATI DAR EDECEĞİZ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK" ifadelerine yer verdi.