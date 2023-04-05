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Ekonomi Türkiye'den flaş hamle! Rusya'dan alıp bunu yaptık
Ekonomi

Türkiye'den flaş hamle! Rusya'dan alıp bunu yaptık

Yeniakit Publisher
2023-04-05 15:02:00 -
Türkiye'den flaş hamle! Rusya'dan alıp bunu yaptık

Türkiye'nin Rusya'dan motorin ithalatının martta 10 milyon varili aşarak son 7 yılın zirvesine çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'dan motorin ithalatının martta 10 milyon varili aşarak son 7 yılın zirvesine çıktığı belirtildi. 

Bloomberg'deki habere göre, Türkiye'nin Rusya'dan motorin ithalatı aylık bazda yaklaşık yüzde 50 arttı. Haberde Türkiye'nin motorini ucuza aldığı detayına yer verdi. Ayrıca Türkiye’nin iç tüketimini ucuz Rus motorini ile karşılayıp kendi ürettiği motorini yüksek fiyatla AB ülkelerine satabildiğine dikkat çekildi.

EPDK verilerine göre, Türkiye’nin motorin türleri ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,96 artarak 338 bin tona yükselmişti.

 
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