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Medya Türkiye'den flaş hamle! "Bunu yapacağız" diyerek tüm dünyaya duyurdular
Medya

Türkiye'den flaş hamle! "Bunu yapacağız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-15 12:46:00 -
Türkiye'den flaş hamle! "Bunu yapacağız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Güneş panellerini yüzde 85 yerlilik ile üreten Kalyon Holding'in, yerli rüzgar türbini üretimi için de harekete geçtiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu, enerji bağımsızlığı açısından sevindirici bir gelişme" dedi.

Güneş panellerini yüzde 85 yerlilik ile üreten Kalyon Holding'in, yerli rüzgar türbini üretimi için de harekete geçtiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu, enerji bağımsızlığı açısından sevindirici bir gelişme" dedi.

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"Güneş panellerini yüzde 85 yerlilik ile üreten Kalyon Holding, yerli rüzgar türbini üretimi için de harekete geçti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz.
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Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz. Tüm ekipmanları Türkiye'de yapacağız. Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız" dedi.

Bu enerji bağımsızlığı açısından sevindirici bir gelişme.

Kalyon Holding ayrıca Aselsan ile yerli rüzgar türbini projesi için anlaşmaya vardı.

Rüzgar türbinlerinin önemli parçası olan ana motor şanzımanı üretiminde Aselsan'ın katkısı olacak.

Daha önce Alman ve Çinli firmalarla görüşülmüştü, Aselsan'la anlaşılması yerli üretim oranını da yükselti.

Cemal Kalyoncu rüzgar türbininin ana motor şanzımanın helikopter şanzımanına benzediğini ve bu konuda Aselsan'ın başarılı olduğunu özelikle belirtti.

Yerli üretim güneş panellerine, yerli üretim rüzgar tribünleri de eklememiz yenilenebilir enerjide çok önemli bir adım olacak.

Çünkü Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük ihtiyacı var.

Rüzgarda kurulu güç Aralık 2022 itibarıyla 11 bin 366 megavatı aştı.

Güneş enerjisinde ise yaklaşık 9 bin 409 megavat kurulu güce sahibiz.

Güneş paneli ve rüzgar türbinlerinde yerli üretimin artması enerji bağımsızlığımız ve enerji yelpazesini genişletmemiz açısından da önemli."

 

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