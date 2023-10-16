Türkiye'den Filistin'e savaşmaya giden çifte vatandaş Yahudiler T.C vatandaşlığından çıkarılacak mı?

Çifte vatandaş olan İsraillilere kötü haber. İsrail'in seferberlik çağrısına uyarak vatandaşı oldukları ülkelerden İsrail'e Filistinli aktletmeye giden çifte vatandaş Yahudiler, Gazze'de savaşa katıldıkları tespit edilirse geldikleri ülke vatandaşlığından çıkarılacaklar.

Birçok ülke, ülkeyi terk ederek İsrail'e savaşmaya giden yedek askerlerin tespiti için çalışma başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ve İsrail vatandaşlığını aynı anda taşıyıp da İsrail için gönüllü askerlik için gidenler vatandaşlıklarını kaybedebilirler.

Bu haliyle sadece İsrail için değil Esad rejimine dair basında propaganda yapanlar, ABD, Rusya, İran, Yunanistan vb. de Türkiye aleyhine çalışan çifte vatandaşlar, vatandaşlıklarını kaybedebilirler.