Türkiye’den Filistin’e destek mesajları

YENİ AKİT ANKARA

Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım tarihi "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya gibi birçok siyasetçi "Filistin Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından destek mesajları yayınladılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, “#Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken Usta, “Filistin davası demek Kudüs demektir. Bu dava tüm Müslümanların davasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Filistin davamızın çok güçlü ve tavizsiz destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin hep yanlarında olduk; bundan sonra da kardeşlerimizin haklarını savunmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.