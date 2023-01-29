Türkiye'den Filipinler’e silah kulesi teslimatı

FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Ağustos 2020 tarihinde resmi olarak yürürlüğe giren sözleşme kapsamında, FNSS tarafından Filipin Ordusu’na stabilize insanlı silah kulesi üretimi, entegrasyonu ve lojistik destek hizmetleri sağlanması kararlaştırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol’un Filipin Deniz Kuvvetleri’ne yaptığı ziyaret sırasında, Filipin Ordusu’na ait FNSS ACV-300 ZMA’ların; 12.7mm SABER Silah Kulesi ile modernize edildiği görüldü.

Ziyaret sırasında, Filipinler tarafından Türkiye’den tedarik edilen T129 ATAK Helikopterleri ve diğer savunma sanayii ürünleri de gösterildi.

Filipin Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Toribio Adaci Jr., Türk savunma sanayii ürünlerinin iyi olduğundan emin olduklarını şu sözlerle açıkladı:

"Türk sistemlerinin kaliteli olduğundan eminiz. Türkiye ile daha fazla işbirliği gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

FNSS SABER Silah Kulesi

Tamamen FNSS tarafından geliştirilen SABER Silah Kulesi, lastik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen, tek kişilik, orta kalibre ve elektrik tahrikli bir kuledir. SABER kulesi; kule tahrik sistemi, atış kontrol, bekâ ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırmaktadır.

Küçük boyut ve düşük ağırlık gibi özellikleri, SABER kulesini, farklı tiplerdeki zırhlı araçlar için tercih sebebi yapmaktadır. SABER, 12.7 mm otomatik silah sistemine ilave olarak bir adet 7.62 mm makineli tüfeğe sahiptir. Makineli tüfek için kulede 600 adet ateşlemeye hazır mühimmat bulunmaktadır.

SABER Kulesi farklı konfigürasyonlarıyla Malezya, Umman ve Filipinler orduları tarafından kullanılmaktadır.

SABER-12.7 özellikleri

Ana Teçhizat 12.7 mm Makineli Tüfek

Hazır Mühimmat 400 adet mühimmat

Atım Hızı 450-600 atım/dk

İkincil Teçhizat 7.62 mm Makineli Tüfek

Hazır Mühimmat 600 Adet

SavunmaSanayiST