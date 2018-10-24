THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Türkiye'den F35 hamlesi! Üretim parkuru kuruldu

KOSGEB'in "stratejik ürün" desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan Busel Makina, Eskişehir'de F-35 savaş uçağının parçaları üretecek.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:55
Türkiye'den F35 hamlesi! Üretim parkuru kuruldu

Eskişehir'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı "stratejik ürün" desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan Busel Makina, F35 savaş uçakları için parça üretecek.

F-35 için makine parkuru oluşturuldu

Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Busel Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, KOSGEB desteğinden yararlanarak KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde yeni makine parkuru oluşturdu.

Busel Makina Genel Müdürü Selim Seler, makine parkurunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yatırım tutarının yüzde 70'ini KOSGEB'in sağladığını, kentte kurulu Alp Havacılık'ın da kendilerine çok büyük destek verdiğini belirtti.

"Türkiye'yi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz"

Seler, "İnşallah güzel ürünler üreterek Türkiye'yi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Alp Havacılık Genel Müdür Şenay İdil de iki firma arasında güvenin inşa ettiği bir iş ortaklığının oluştuğunu belirtti.

İdil, şunları kaydetti:

"Biz onlara ne yapabileceğimizi, onlar ne yapacaklarını gösterdiler. Üretenler olarak hep beraber kazanacağız hep beraber üreteceğiz. Bu, Alp Havacılık'ın göstermiş olduğu bir örnek, önümüzdeki dönemde giderek arttığını göreceğiz. Beraber çalıştığımız insanların büyüdüğünü görmek istiyoruz. Biz büyüyen firmaları etrafımızda görmek istiyoruz. İşe başladığımızda buranın yarısı kadardık, bizden daha büyük olursunuz inşallah."

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Harun Karacan, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş da katıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:55
  1. Eskişehir
  2. F-35 savaş uçağı
  3. KOSGEB
  4. Busel Makina
  5. Eskişehir Sanayi Odası
  6. Alp Havacılık

YORUM YAZ

  • hasanhasan15 dk önce
    ucuz işçilik yapıyoruz. baska birsey degil..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Emeklilikte yaş önergesi reddedildi
  1. Emeklilikte yaş önergesi reddedildi
  2. Başkan Erdoğan, Prof. Erbaş ile görüştü
  3. Bunların tamamı kansere karşı
  4. Türkiye'den F35 hamlesi! Üretim..
  5. Fenerbahçe yeni hocasıyla anlaştı!
  6. Erhan Usta neden görevden alındı?
  7. Sözcü ve CHP'li isimden güldüren..
  8. Büyükelçi Yıldız'dan Barzani'ye ziyaret
  9. AK Parti Ordu İl Yönetimi istifa..
  10. MHP'de deprem! Bahçeli o ismi görevden..
  11. Göz kapağı düşüklüğü ameliyat..
  12. Adnan Oktar'ın ağabeyi hakkında karar..
  13. AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması
  14. Erhan Usta MHP Grup Başkanveli..
  15. Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı..
  16. Afrika ülkesinde ele geçirildi! Tam 41..
  17. İspanya Suudi Arabistan kararını..
  18. Trafik kazasında can veren aynı..
  19. Köşeye sıkışan Prens Selman'dan..
  20. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

Günün Karikatürü

24 ekim 2018
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur