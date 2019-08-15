0553 313 94 23

Türkiye'den F-35 açıklaması: Resmi olarak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir" dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
Türkiye'den F-35 açıklaması: Resmi olarak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 konusunda skandal kararıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
  1. F-35
  2. abd

YORUM YAZ

  • alkan1alkan131 dk önce
    Resmi olarak çıkartılmayacak, ancak, uçak verilmeyecek. Tipik amerikan namussuzluğu. Bizim başımızın çaresine bakmamız, kendi göbeğimizi kendimiz kesmesi lazım. Verilen paralar boşa gitti diye düşünüyorum.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Chelsea, İngiltere’ye döndü
  1. Chelsea, İngiltere’ye döndü
  2. Motorlarıyla 3 bin metreye tırmanıp..
  3. Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür..
  4. Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a..
  5. Serbest piyasada altın fiyatları
  6. TOKİ açık artırma ile arsa satışı..
  7. Bellona Kayseri Basketbol Ceyda..
  8. İzmir’de su kesintisi
  9. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
  10. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
  11. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
  12. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
  13. Başkan Mızraklı personellerin..
  14. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
  15. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
  16. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
  17. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
  18. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
  19. TFF 3. LİG
  20. İran tankerinin kaptanı serbest..
  21. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
  22. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
  23. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
  24. Ekmeklerini mangal kömüründen..
  25. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
  26. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
  27. Konya’da cami lojmanının çatısına..
  28. Milli Beka Hareketi’nde görev..
  29. Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu..
  30. Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!
Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

Günün Karikatürü

15 Ağustos 2019
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması