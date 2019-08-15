Türkiye'den F-35 açıklaması: Resmi olarak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 konusunda skandal kararıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz" dedi.