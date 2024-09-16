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Medya Türkiye'den enerjide büyük hamle! Dışa bağımlılığı azaltıyoruz
Medya

Türkiye'den enerjide büyük hamle! Dışa bağımlılığı azaltıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-09-16 15:35:00 - 2024-09-16 11:27:11
Türkiye'den enerjide büyük hamle! Dışa bağımlılığı azaltıyoruz

Akşam gazetesi yazarı Eray Güçlüer, Türkiye'nin milli enerji hamlesindeki büyük ilerlemeleri anlattı. Güçlüer, Türkiye'nin denizlerdeki arama faaliyetlerinde büyük başarılara imza attığını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığını belirtti. Karadeniz'deki gaz keşfinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı sağladığını ifade eden Güçlüer, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmanın önemine vurgu yaptı. Eray Güçlüer, Türkiye'nin enerjideki devrimci adımlarının ulusal ekonomiyi güçlendireceğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

Akşam gazetesi yazarı Eray Güçlüer, Türkiye'nin milli enerji hamlesindeki büyük ilerlemeleri anlattı. Güçlüer, Türkiye'nin denizlerdeki arama faaliyetlerinde büyük başarılara imza attığını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığını belirtti. Karadeniz'deki gaz keşfinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı sağladığını ifade eden Güçlüer, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmanın önemine vurgu yaptı. Eray Güçlüer, Türkiye'nin enerjideki devrimci adımlarının ulusal ekonomiyi güçlendireceğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Halen birincil enerji kaynaklarındaki ihtiyacının yaklaşık % 67'sinin yurtdışından karşılandığı ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi enerji alanında da ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Ekonomimizin ve sanayimizin büyümesi sonucu başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere Türkiye'nin enerji ihtiyacı son 20 yılda 3 kat artış gösterdi. Bundan sonraki süreçte öncelik doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelmek. Bu alanda Türkiye'nin oldukça fazla potansiyeli var. Şu anda Rüzgâr ve güneşte toplam kurulu gücümüz 29.000 megavat. Böylece Türkiye rüzgâr ve güneş enerjisi üretiminde dünyada 11'inci, Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyor. Bu kapasitenin 2024 yılından itibaren önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 5000 megavat daha ekleme yapılarak arttırılması planlanıyor.

DOĞAL GAZ ARAMALARI

Türkiye'nin dışa bağımlılıktaki en önemli iki kalemi petrol ve doğalgazdır. 2016'dan başlayarak Türkiye denizlerimizde arama faaliyetlerine yoğunlaşmış ve ikisi sismik arama dördü derin sondaj gemisi olmak üzere şu an dünyanın en modern filolarından birisini oluşturmuştur. İlk aramalar dokuz sondaj yapılarak Akdeniz'de gerçekleştirmiştir. Türkiye Akdeniz'de aramaya başladığımızda bizimle çalışan yabancı servis ve şirketlerinin çoğu aldıkları talimat gereği arama faaliyetlerinden çekildiler. Yani gemilerimiz olmasaydı biz sondaj yapamazdık. O yüzden kendi filomuzun olması çok önemli. Özellikle pandemi döneminde 2020 yılı ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfi yapıldı. Halen Karadeniz'deki gaz Filyos'a yaklaşık 170 kilometreden taşınmaktadır. Bugün itibariyle bu sahada altı milyon metreküp günlük üretim yapılmakta böylece Türkiye'de doğal gaz kullanan toplam 20 milyon hanenin 2,6 milyonu yani %13'ü ülkemizin milli gazını kullanıyor. Yıllık altı milyon metreküp üretim ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde on milyon metreküpe çıkarılacak ve daha sonra yeni alınan devasa gemi üzerine monteli doğalgaz üretim platformuyla 2026 yılının sonunda üretim 20 milyon metreküpe çıkarılacak. Bu miktar bizim İran'dan aldığımız toplam gaz miktarına tekabül etmektedir.

PETROL ARAMALARI

Halen %92 oranında dışa bağımlı olan Türkiye 2023 yılında yaklaşık 38 milyar dolar petrol ithal etti. Ancak Gabar'da günlük üretimimiz 47 bin varile ulaşmış durumda ve günlük bir milyon varil olan petrol ihtiyacımızın %5'ini karşılar hale gelmiştir. Bunun için çok zorlu bir coğrafyada, geçmişte terörden dolayı girilemeyen yerlerde yaklaşık 480 kilometre yol yapıldı. Şu an Gabar Petrol sahasında üç bine yakın insan çalışıyor. Hedef Gabar'ı günlük yüz bin varile ulaştırabilmek. Böylece toplam ihtiyacın %10'u buradan karşılanmış olacak."

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Yorumlar

Vay vay

Siz petrol ve dogalgaz bulduk dedikçe sürekli zam geliyor....

hoop hoop..

bulduğumuz ihtiyacın % 10 u...% 90 ithal olunca sürekli değil ama zaman zaman zam geliyor,zaman zaman indirimler de.bu arada o % 10 u da inkar etmeseniz.dalga geçmeseniz,çamur atmasanız vay vay trolüm. ikili oynamasanız.. ama o hastalıklı, o peşin hükümlü muhalif kafanız öyle emir buyuruyor. o asırlık bağımlılık sizi esir almış, sizin de kusurunuz yok. Allah kurtarsın, zor ama, Allah büyüktür. siz inanmasanız da..
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