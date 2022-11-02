Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren altın kararı! 94,7 tonluk altın...

Dünya genelinde merkez bankalarının net altın alımları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 341 artışla 399,3 tona yükseldi. Bu rakam, 2000 yılına kadar giden Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre rekor olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki çeyreklik rekor 2018’in üçüncü çeyreğindeki 241 tonluk alımdı. 2022’nin üçüncü çeyreğindeki alımlar, ikinci çeyreğin yüzde 115 üzerinde oldu.

2022’nin ilk üç çeyreğinde merkez bankalarının toplam net altın alımı 673 tona ulaştı ve 1967 yılından bu yana tüm yıl toplamlarını geride bıraktı.

WGC rakamları, altın alımlarını raporlamayan merkez bankalarına dair tahminleri de içerdi.

Türkiye ilk sırada

Altın alımlarını raporlayanlar arasından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üçüncü çeyrekte 31,2 ton, üç çeyrekte ise toplam 94,7 tonla en çok altın alımı yapan merkez bankası

olarak kayıtlara geçti. TCMB, eylülde de 10,7 tonla alımlarını raporlayan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

TCMB’nin kendine ait altınları ve TCMB rezervine dahil edilen Hazine altınlarının toplamı eylül sonu itibarıyla 488,9 tona ulaştı.

Bu alanda 8 bin 133 ton altınla ABD Merkez Bankası (Fed) ilk sırada yer alırken, 3 bin 355 tonla Almanya ikinci, 2 bin 452 tonla İtalya üçüncü, 2 bin 437 tonla Fransa dördüncü, 2 bin 299 tonla Rusya beşinci sırada yer alıyor. Türkiye bu alanda 11. ülke konumunda.

Üçüncü çeyrekte Özbekistan Merkez Bankası 26,1 tonluk altın alımıyla ikinci sırada yer alırken, 17,5 tonla Hindistan Merkez Bankası üçüncü, 14,8 tonla Katar Merkez Bankası dördüncü oldu.

Enflasyondan kaçış

Türkiye’de ziynet eşyası olarak altın alımları 2022’nin üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 19’luk artışla 11 tona yükseldi. Bu rakam, 2017’nin son çeyreğinden sonraki 15 çeyreğin zirvesi oldu.

Dünya Altın Konseyi raporunda, hızla artan enflasyonun ve eksi seviyelerdeki reel mevduat faizinin altın talebin desteklenmesine yardımcı olduğu ve yüksek karatlı parçaların satın alınmasına yönelik yatırım güdüsünü desteklediği belirtildi.

Altın ithalatı 56 ayın zirvesinde

Türkiye, eylülde 39 ton ile Ocak 2018’den bu yana en yüksek miktarlı altın ithalatını gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana 140 tonu aşkın altın ithal edildi.

Yılın 9 ayında gerçekleştirilen altın ithalatı ise 140 tonu aştı. Bu rakam, geçen yılın tamamında gerçekleştirilen yaklaşık 56 ton altının 2,5 katına işaret etti.