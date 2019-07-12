Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek

Türkiye, başta Suriye savaşı olmak üzere bölgede yaşanan olaylar sonrası hava sahası güvenliğini arttırmayı hedefledi. ABD'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, farklı alternatiflere yöneldi. Bu kapsamda Rusya'nın teklifini değerlendiren Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye ile Rusya arasında 11 Nisan 2017'de 'S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi' imzalandı. Türkiye, dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak değerlendirilen S-400'leri alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçladı. Türkiye, Rusya'ya toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi için 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Türkiye'nin S-400'leri almasının anlamı nedir?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursali ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatının yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Her an sıcak çatışma potansiyeli var"

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye oldukça problemli bir bölgede. Özellikle güney sınırımızda iç savaşın sürdüğü Suriye var. Bir taraftan her an sıcak çatışma potansiyeli taşıyan Irak söz konusu. Üstelik buralar sadece kendi içlerinde savaşan ülkeler değil Türkiye'ye bir şekilde sıçrama riski taşıyor. Burada çeşitli terör örgütleri yuvalanmış şekilde. Üstelik bu terör örgütlerinden en tehlikelerinden biri olan PKK sürekli bukalemun misali şekil değiştirerek isim değiştirerek oradan oraya gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kendisini savunmasından daha doğal bir şey olamaz"

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, "Bulunduğumuz konum itibariyle her an bizi ilgilendirmese bile bir saldırı altındayız. Bunun ötesinde Türkiye son 40 yıldır PKK terörüyle bir savaş halinde. Hala daha bugün sınır ötesinde devam eden bir operasyonla beraber bir savaş halindeyiz. FETÖ'yü de katın buna DEAŞ'ı da katın. Böyle bir konumdaki Türkiye'nin kendisini savunmasından daha doğal bir şey olamaz" dedi.

"S-400 sadece basit bir hava savunma sistemi değil"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "S-400 sadece basit bir hava savunma sistemi değil 400 kilometre çapında bir alanda çok üstün radar teknolojisi. Bu Türkiye'ye bulunduğu coğrafyada bir sinek havalansa Ankara'dan izlenme imkanı verebilecek olağanüstü bir teknoloji"

"Sınırlarımızda kuş uçmasına izin verilmeyecek"

"S-400 şu an için dünyanın en iyi hava savunma sistemi ve 400 kilometre menzile sahip bir radar sistemi. Yani 400 kilometre öteden bir uçak ya da füzeye kilitlenip vurabiliyor. Hava sahanızda ya da sınırlarınızın ötesinde kuş uçmasına izin vermiyor. 400 kilometrelik menzili ile Türkiye'nin hangi bölgesine kurulsa komşu ülkelerin hava sahasını kontrol edebiliyor. Türkiye bu sistemi güney sınırlarına kursa Suriye'nin kuzeyini uçuşa yasaklı bölge haline getirebilir. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hava sahasını kontrol altına alabilir. Ege Bölgesi'ne kurulsa tüm Ege'yi ve Yunan hava sahasını gözetleyebilir. Yani S-400'leri kullanmaya başlayan bir Türkiye kendi bölgesinde stratejik üstünlük kurabilir."

"Türkiye boyun eğmeyeceğini gösterdi"

"Dört bir yanı farklı amaçlara sahip aktörlerle kaplı Türkiye'nin herkese ve her şeye rağmen tek bir amacı var. Kendini, halkını, topraklarını adeta bir ateş hattı olan coğrafyada müdafaa edebilmek. Türkiye S-400'leri satın alarak yaptırımlara, diktelere tehditlere boyun eğmeyeceğini önceliği olan milli egemenliğini sonuna kadar koruyacağını uluslararası arenada büyük bir netlikle göstermekte" diye konuştu.