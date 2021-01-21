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Gündem Türkiye'den 'Dostluk' anlaşması açıklaması
Gündem

Türkiye'den 'Dostluk' anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanlığınca, Azerbaycan ile Türkmenistan Hazar Denizi'nde bulunan 60 milyon ton petrol rezervine sahip bölgenin birlikte geliştirilmesi memnuniyetle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:02:00 -
Türkiye'den 'Dostluk' anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesi temenni edildi.

Anlaşmanın, dost ve kardeş Türkmenistan ile Azerbaycan halklarına hayırlı olmasının, bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasının dilendiği açıklamada, anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açması temennisinde bulunuldu.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

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