Türkiye'den doların kökünü kurutacak adım

Dolar hakimiyeti ekonomide çökerken Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yeni rezerv para sisteminin alt yapısını hazırlanıyor.

Amerikan dolarına karşı milli paralarla ödeme atılımı da yükselişte.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 57 üye ülkesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda, ticarette milli paraların kullanılmasının teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Rusya ve Çin ise milli para birimi ile enerji ticareti anlaşması yaptı.

Gazprom ile Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC, doğal gaz alım satım işlemlerini ruble ve yuan ile yapılması için anlaşma imzaladı.

Milli paralarla ticarette bir adım da Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomi birliği BRICS'den geldİ.

BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Rusya ve Hindistan'ın karşılıklı anlaşmalar için artık ABD dolarına ihtiyacı olmadığını söyledi. İki ülke arasında sadece ruble ve rupi kullanılarak yeni bir mekanizma kurulduğunu söyledi.

Öte yandan milli ödeme sisteminde alternatifler de geliştiriliyor. Bu anlamda altın öne çıkıyor.

Türkiye, Rusya, Çin ve İsveç 2023'te dijital paralarını duyurmaya hazırlanıyor. Dijital paranın karşılığı altın rezervi olması hedefleniyor.

Bu atılım öncesinde Türkiye bu yıl en fazla altın alan ülke oldu. Dünya Altın Konseyi ve Merkez Bankası raporuna göre, 2022 başından bu yana 84 ton altın kasaya girdi. Böylece rezerv 478 tona çıktı.