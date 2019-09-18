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Türkiye'den dikkat çeken Su-35 çıkışı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Su-35 çok etkileyici, çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur. Bir üst modeli daha yapılmış. Onu da inşallah getirirler, görme şansımız olur" dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
Türkiye'den dikkat çeken Su-35 çıkışı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dün başladı.

Festivalin ikinci gününde binlerce kişi alanı ziyaret etmeye devam ediyor. Alanda birbirinden dikkat çekici hava araçları sergilenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı standı da ziyaretçilerini ağırlıyor. Stantta UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ndeki kültürel değerler sergilenirken, geleneksel el sanatlarından hüsn-i hat, ebru ve çini ustaları ziyaretçilerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz giriş imkanı sağlayan müze kartın tanıtıldığı çadırda, isteyenlere kart da basılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İnşallah Türkiye'nin de bu tarz uçakları olur"

Türkiye’nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirilebileceğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Açıkçası beni çok etkileyen şey, küçük yaştaki öğrencilerimizi keyifle dolaşırken görmek. Herkesin bildiği gibi, teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok. Öğrencilerimize küçük yaştan teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında da TEKNOFEST gibi organizasyonların çok büyük önemi var" dedi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Emeği geçen herkese, başta Selçuk Bayraktar olmak üzere teşekkür ediyorum. Organizasyonun uluslararası yapısının daha da artması gerekiyor. Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon. SoloTürk’ü daha önce de izleme şansım oldu. Su-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur. Alışılagelmiş uçaklardan değil. Onun bir üst modeli daha yapılmış. Onu da inşallah getirirler, görme şansımız olur, ama çok etkileyici."

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
  1. İstanbul
  2. TEKNOFEST
  3. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  5. Mehmet Nuri Ersoy
  6. Türkiye
  7. Su-35

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