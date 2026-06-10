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Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart
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Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, son dönemde gıda güvenliği vakalarının toplumda ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. İstişare yapılmasını işaret ederek caydırıcı yaptırımların şart olduğunu ifade etti.

#1
Foto - Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen yazılı açıklama yaptı. Tüketicilerin her geçen gün yeni bir gıda güvenliği ihlaliyle karşı karşıya kaldığını belirterek, yıllardır yapılan uyarılara rağmen benzer sorunların tekrar yaşanmasının mevcut uygulamaların yeterince etkili olmadığını gösterdiğini ifade etti.

#2
Foto - Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Gıda güvenliğinde yaşanan sorunların temel nedeninin mevzuat eksikliği olmadığını vurgulayan Oymen, uygulama eksikliği, gıda mühendisi yetersizliği ve caydırıcı yaptırım eksikliğinin öne çıktığını söyledi.

#3
Foto - Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Oymen, ''Gıda güvenliğinde alarm zilleri çalıyor; caydırıcı yaptırımlar şart'' dedi. Etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar olmadan gıda güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmadığını belirten Oymen, ihlallerin karşılıksız kaldığı ve yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığı bir ortamda aynı sorunların tekrar yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Oymen, “Daha kaç uygunsuzluk tespit edilmeli, daha kaç vaka yaşanmalı ve daha kaç tüketici mağdur olmalı ki gerekli adımlar gecikmeden atılsın?” sorusunu yöneltti. Oymen'in basın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Son dönemde ülkemizde peş peşe yaşanan gıda güvenliği vakaları, halk sağlığının korunması konusunda ciddi endişeler yaratmaktadır. Tüketiciler her geçen gün yeni bir gıda güvenliği ihlaliyle karşı karşıya kalmaktadır.

#5
Foto - Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Gıda güvenliği konusunda yıllardır yapılan uyarılara rağmen benzer sorunların tekrar yaşanıyor olması, mevcut uygulamaların yeterince etkili olmadığını göstermektedir. Gıda güvenliğinde yaşanan sorunların temel nedeni mevzuat eksikliği değil; uygulama eksikliği, gıda mühendisi eksikliği ve caydırıcı yaptırım eksikliğidir. Etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar olmadan gıda güvenliğini sağlamak mümkün değildir. İhlallerin karşılıksız kaldığı, yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığı bir ortamda aynı sorunların tekrar yaşanması kaçınılmazdır. Bugün sorulması gereken soru şudur: Daha kaç uygunsuzluk tespit edilmeli, daha kaç vaka yaşanmalı ve daha kaç tüketici mağdur olmalı ki gerekli adımlar gecikmeden atılsın? KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak yetkili kurumları denetim faaliyetlerini güçlendirmeye, gıda güvenliği alanında yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam etmeye ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı tavizsiz bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Halk sağlığı üzerinde risk oluşturan uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmadığı sürece benzer vakaların yaşanmaya devam edeceği açıktır. Gıda güvenliği ihmal kaldırmaz. Halk sağlığı ertelenemez. Caydırıcı yaptırımlar artık bir tercih değil, zorunluluktur"

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