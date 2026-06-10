Gıda güvenliği alarm veriyor: Tehlike zilleri çalıyor... Caydırıcı yeni yaptırım için istişare şart

Gıda güvenliği konusunda yıllardır yapılan uyarılara rağmen benzer sorunların tekrar yaşanıyor olması, mevcut uygulamaların yeterince etkili olmadığını göstermektedir. Gıda güvenliğinde yaşanan sorunların temel nedeni mevzuat eksikliği değil; uygulama eksikliği, gıda mühendisi eksikliği ve caydırıcı yaptırım eksikliğidir. Etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar olmadan gıda güvenliğini sağlamak mümkün değildir. İhlallerin karşılıksız kaldığı, yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığı bir ortamda aynı sorunların tekrar yaşanması kaçınılmazdır. Bugün sorulması gereken soru şudur: Daha kaç uygunsuzluk tespit edilmeli, daha kaç vaka yaşanmalı ve daha kaç tüketici mağdur olmalı ki gerekli adımlar gecikmeden atılsın? KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak yetkili kurumları denetim faaliyetlerini güçlendirmeye, gıda güvenliği alanında yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam etmeye ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı tavizsiz bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Halk sağlığı üzerinde risk oluşturan uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmadığı sürece benzer vakaların yaşanmaya devam edeceği açıktır. Gıda güvenliği ihmal kaldırmaz. Halk sağlığı ertelenemez. Caydırıcı yaptırımlar artık bir tercih değil, zorunluluktur"