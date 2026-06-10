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Yaşam
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17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!
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IHA Giriş Tarihi:

17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

Ankara’da yaşayan 2 kardeşin 2009 yılında kaybolan traktörleri Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulundu. Kayıp traktörlerinin bulunduğu an sevinçle annesini aradığını söyleyen kardeşlerden İsmail Ük, "Annem ve kardeşim önce inanmadılar. Annem vefat etmiş olan babamın yeniden gelmiş gibi olduğunu söyledi. Traktör babamızın zamanından kalma olduğu için sanki annem, babam, tüm aile yeniden bir araya gelmiş gibi olduk” dedi.

#1
Foto - 17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

Ankara’da yaşayan İsmail Ük ve Ayhan Ük kardeşlerin tüm paralarını ortaya koyarak birlikte aldığı ve tarla işlerinde kullandıkları traktörleri 2009 yılında kayboldu. Konuyla ilgili resmi makamlara başvuruda bulunan kardeşlerin traktörü 25 Nisan 2026 tarihinde Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulundu. Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen telefonla 17 yıl önce kaybettikleri traktörlerine kavuşan İsmail Ük ve Ayhan Ük sevinçten havalara uçtu. Sorgun ilçesindeki yedieminden traktörlerini teslim alan kardeşler, memleketlerine doğru yola koyuldu.

#2
Foto - 17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

İsmail Ük "Bundan 17 yıl önce traktörümüz kayboldu. Traktörümüz kaybolduğunda 2009 yılıydı. Aradan yıllar geçti. Daha sonra 2026 yılının Nisanın 25’inde buradan Çekerek Karakol Komutanından bana bir telefon geldi. Telefonda traktörümüzün Yozgat Çekerek’te bulunduğunu söylediler. Ama ben buna inanamadım. Telefonda konuşurken bir anda kapattım. Heyecan yaptım, ‘Acaba doğru mu?’ dedim. Komutanım tekrar aradı beni. Yedieminde olduğunu söyledi. Sorgun’a geldik, ifademizi verdik, traktörümüzü gördük. Resmi evraklar başladıktan sonra işlerimizi bitirdik, traktörümüzü almaya geldik" dedi.

#3
Foto - 17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

Kayıp traktörlerinin bulunduğu an sevinçle annesini aradığını söyleyen İsmail Ük, "Traktör bulunduğunda ilk önce annemi aradım. ‘Sana bir haberim var’ dedim. ‘Ben yaşlı kadınım, beni iyice hasta etme’ dedi annem. ‘Çok güzel bir haberim var’ dedim. ‘Traktörüm bulunmuş’ dedim. Annem ‘Bana yalan söyleme’ dedi. Nasıl bulduğumuzu sordu. Vefat etmiş olan babamın yeniden gelmiş gibi olduğunu söyledi. Daha sonra biraderimi aradım o da inanamadı. Tüm aileye haber verdim, yeniden mutluluk yaşadık. Teslimatımızı aldık. Karakol komutanımdan, oradaki askerlerden, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Yıllar sonra bize bu mutluluğu yaşattı" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

Traktörle ilgili resmi mercilere yaptığı müracaatlara değinen Ük, "İlk çalındığında Çankırı’ya gittim. Orada bir tane karakol komutanı bana ‘Hiç boşuna arama. Bulamazsın. Taksi, kamyon gibi bir araç olsa plakasından bulunur. Ama traktör bahçede bağda çalıştığı için bulamazsın. Her gelen hayırlı olsun, der. Köydeki insanlar bilemez’ dedi. Yıllar geçtikten sonra komutanın dediği oldu. Burada Çekerek’te bir köyde oğlu babasına traktör hediye ediyor. ‘Baba sana traktör aldım’ diyor. Babasından bir şeyler alıyor. Babası traktör sürmeyi de bilmiyor. Komşularından traktör süren birilerini alıyor, bu traktöre akü almaya geliyor. Akü aldıktan sonra jandarmaya traktörün çalıntı olduğu ve incelemeye alınması için haber gidiyor. Traktörde 18 plaka var. 18 plaka sahte. Bu incelemede şase numarasından traktörün İsmail Ük ve Ayhan Ük’e ait olduğunu biliyorlar. Biz bu traktörü bu vesileyle bulmuş oluyoruz" diyerek traktörün bulunuş sürecini anlattı.

#5
Foto - 17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

Traktörün bulunmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatan Ük, "Kaybettiğiniz en ufak bir şeyi bulduğunuz zaman büyük bir sevinç yaşarsınız. 10 lira, 5 lira, 100 lira fark etmez. Bizim bu traktörümüz babamızın zamanından kalma. Biz iki kardeş olarak aldık. Yokluğu bize çok büyük bir acı koydu. Zor oldu. Ama şimdi bulduğumuzda sanki evde aile yeniden canlanmış, anne baba yeniden meydana gelmiş gibi bir hava oluşturacak. Evde büyük bir mutluluk yaşanacak" dedi. Aradan geçen yıllar boyunca oluşan zararı için suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ük, "Suç duyurusunda bulunduğumda savcılık bu dosyayı kapatma kararı vermiş. Ben de neden olduğunu sordum. Zamanaşımına uğradığını, istersem 15 gün içinde tekrar bir dilekçe yazıp mahkemeye verip işlemin başlatılacağını söylediler. Bunu da yapacağım. Hakkımı arayacağım. Aradan geçen 17 yıl var. Benim bağım bahçem var. Eziyet çektim, başkasından rica ettim. Herkesin kendine göre bir işi var. Traktörümüz çalınınca başka traktör almadık. Köyde arkadaşlarla beraber ortaklık yaptık. Ondan kalan paramızla bir traktör aldık ama bunun yerini tutmaz, bu ayrı bir olay" şeklinde konuştu.

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