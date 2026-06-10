17 yıl önce Ankara’da çalınan traktör, Yozgat’ta bulundu: Sanki ölen babamız geri geldi!

Traktörün bulunmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatan Ük, "Kaybettiğiniz en ufak bir şeyi bulduğunuz zaman büyük bir sevinç yaşarsınız. 10 lira, 5 lira, 100 lira fark etmez. Bizim bu traktörümüz babamızın zamanından kalma. Biz iki kardeş olarak aldık. Yokluğu bize çok büyük bir acı koydu. Zor oldu. Ama şimdi bulduğumuzda sanki evde aile yeniden canlanmış, anne baba yeniden meydana gelmiş gibi bir hava oluşturacak. Evde büyük bir mutluluk yaşanacak" dedi. Aradan geçen yıllar boyunca oluşan zararı için suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ük, "Suç duyurusunda bulunduğumda savcılık bu dosyayı kapatma kararı vermiş. Ben de neden olduğunu sordum. Zamanaşımına uğradığını, istersem 15 gün içinde tekrar bir dilekçe yazıp mahkemeye verip işlemin başlatılacağını söylediler. Bunu da yapacağım. Hakkımı arayacağım. Aradan geçen 17 yıl var. Benim bağım bahçem var. Eziyet çektim, başkasından rica ettim. Herkesin kendine göre bir işi var. Traktörümüz çalınınca başka traktör almadık. Köyde arkadaşlarla beraber ortaklık yaptık. Ondan kalan paramızla bir traktör aldık ama bunun yerini tutmaz, bu ayrı bir olay" şeklinde konuştu.