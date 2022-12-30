Türkiye'den dev hamle! Bütün dünya bu işe şaştı kaldı

Hilal Kaplan, tüm dünyada özellikle Ukrayna Savaşı'nın körüklediği enerji krizi gündemdeyken, Türkiye'nin bu krizin teğet geçmesi için hem zamanlama hem de etki açısından çok kritik hamlelerde bulunduğuna işaret etti. Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" "Enerji krizinde 2023, 2022'yi aratacak bir yıl olacak. Bu yıl yaşanan enerji krizi, 1970'lerdeki petrol krizini gölgede bıraktı."

Bu sözler Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü'ne ait.

Tüm dünyada özellikle Ukrayna Savaşı'nın körüklediği enerji krizi gündemdeyken, Türkiye bu krizin teğet geçmesi için hem zamanlama hem de etki açısından çok kritik hamlelerde bulunuyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında açıkladı: "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisi, 1 trilyon dolarlık keşfe imza attı."

1970'li yıllar Türkiye'de, dünyaya paralel olarak enerji krizinin çok derin hissedildiği yıllardı. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı nedeniyle, bu tür krizler hep ülkemizde daha derin izler bırakmıştı. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bu makûs talihin yenilmesi için pek çok atılım yaptı. Temel hedef, doğal enerji kaynağı fakiri olarak sınıflandırılan Türkiye'nin öz kaynaklarına dönüşü ve haliyle enerjide dışa bağımlılığı en aza indirgemeyi sağlamaktı. Nükleer enerji santralleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve tabii ki tüm bölge ülkelerinin itiraz ve baltalama girişimlerine rağmen Akdeniz ve Karadeniz'deki doğalgaz arayışı...

Sondaj gemilerimiz, ülkemizi çevreleyen denizlere açıldığında, belki de kimse böylesine büyük bir keşif serisini beklemiyordu.

Peki son keşifte Türkiye ne kazandı?

Fatih gemisi, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Böylece daha önce ilan edilen 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz de Çaycuma 1'deki yeni keşifle 710 milyar metreküpe ulaştı.

Buradaki en önemli nokta şu: "Bu doğalgaz, 2023 Mart'ında milletimizin kullanımına sunulacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyururken sarf ettiği şu sözlerin altını çizmekte fayda var: "Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkâna kavuşturduk."

Bu noktada, büyük başarının mimarlarından olan bir ismi unutmamak gerek. Bu müjdelerin tohumu, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde atıldı. Büyük keşfi yapan Fatih sondaj gemisi, 2018 yılı başlarında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak tarafından ilk sondaj gemisi olarak ülkeye kazandırıldı.

Fatih, 20 Temmuz 2020'de Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularının kesiştiği Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayarak sıralı müjdeler getirdi. Önce 20 Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleşti. Ardından 19 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda ilave 85 milyar metreküplük keşif ve 4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük keşif gerçekleşti.

Fatih gemisi son keşfe imza attığı Çaycuma-1 kuyusuna ise 29 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı'nda geçerek sondaj çalışmalarına başladı. Ve sadece birkaç ay içerisinde yeni müjdeli haberi getirdi.

Sondaj gemilerimiz Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han... İsimlerine yakışır şekilde, umalım ki daha nice güzel haberler getirsin."