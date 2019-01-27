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Türkiye'den dev adım! SİHA'dan büyük olacak

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği insansız hava aracının detayları belli oldu. Çalışmalarına geçen yıl başlanan insansız hava aracının teslimatı 2020'de yapılacak.

27 Ocak 2019 Pazar 20:09
Türkiye'den dev adım! SİHA'dan büyük olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde müjdeyi verdi.

Başkan Erdoğan, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.

24 saat havada kalabilecek

Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı imalat bantına geçen yıl girmişti.

Teslimatlar 2020 yılında

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda AKINCI ismini taşıyan yeni taarruz SİHA'ları için bir firmayla sözleşme imzalandığını, ilk teslimatın 2020'de yapılacağını açıklamıştı.

40 bin fite çıkabiliyor

Şu anda kullanılan SİHA'ların bir üst modeli olarak tasarlanan AKINCI, 4,5 ton ağırlığında olacak ve 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek.

AKINCI, halihazırda kullanılan ve üretilen SİHA'lardan daha fazla manevra kabiliyetine sahip olacak ve daha fazla havada kalabilecek.

40 bin fite kadar çıkabilecek olan AKINCI, üzerinde SİHA'ların taşıdığından daha büyük 4 adet füze taşıyabilecek. Böylece atış menzili yükselmiş olacak, 12 kilometre uzaklıktaki hedefleri kolaylıkla vurabilecek.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:09
  1. Antalya
  2. SİHA

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