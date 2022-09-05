Türkiye'den dev adım! MMU, HÜRJET, HÜRKUŞ... TUSAŞ'tan gövde gösterisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX) katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ADEX Fuarı, 6-8 Eylül'de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Expo Center'da gerçekleştirilecek.

TUSAŞ, etkinlikte, havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetleri ile platformlarının modellerini ziyaretçilerle buluşturacak. Ayrıca, fuara katılacak heyetlerle olası bölgesel iş birliklerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Dünya havacılık ve savunma endüstrisinin ilk 100 havacılık ve savunma şirketinden biri olan TUSAŞ, tasarımından üretimine yerli, milli ve özgün projelerinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlayacak faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk jet eğitim uçağı HÜRJET ve dünyanın sayılı 5'inci nesil savaş uçağı projelerinden Milli Muharip Uçak başta olmak üzere, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay projeleri ADEX'te ziyaretçilerle buluşturulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, dünyanın yakından takip ettiği projeleri bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ADEX'e katılacak ziyaretçilerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Kotil, "Geçtiğimiz aylarda TEKNOFEST kapsamında gençlerle buluştuğumuz Azerbaycan'da, bu kez bölge coğrafyasından ülkelerin devlet ve askeri yetkilileriyle bir araya geleceğiz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile birçok alanda potansiyel iş birliklerini görüşme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.