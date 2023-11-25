"Türkiye’den davet almıyorum" diyen Fazıl Say'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan jet cevap

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya üzerinden ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın "Dünyanın bütün şehirlerinde yılda 130 konser veriyorum. Türkiye’den ve bakanlıktan hiç davet almadım" sözlerine, "Başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatınızı icra etmeniz bizleri de ziyadesiyle mutlu eder" yanıtını verdi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say’ın sosyal medya üzerinden Türkiye’de kendine sansür uygulandığını vurguladığı, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından bir kere bile davet almadım ben. Ankara’da yeni bir konser salonu yapıldı, bir kere bile davet almadım. Bütün Türk müzisyenleri çalıyor. Ayıptır ya. Bütün dünyada yılda 130 konser veriyorum. Kendi ülkemdeki konser salonlarında bana böyle bir kısıtlama var. Hissedilir bir sansür var. Buradan Bakana sesleniyorum. Bunun düzelmesi lazım. Benim her yıl 2 kere Ankara’da 2 kere İstanbul’da çalmam lazım" sözlerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, daha öncesinde menajer aracılığıyla davet edildiğini, fakat olumsuz bir dönüş aldığını belirterek, "Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey’i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivalimizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim. Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti" cevabını verdi.

Mumcu, ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’a sosyal medya üzerinden şu sözlerle yanıt verdi:

"Öncelikle başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçımız olarak İsrail’in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunuzu desteklemekle birlikte bu sebeple uğradığınız haksızlıklar için üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Diğer yandan, yaptığınız paylaşımda Bakanlığımıza yönelik açıklamalarınızı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Konserlerinizi ilgiyle takip ederek fırsat buldukça da katılmaya çalışan biri olarak doğabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına paylaşımlarınıza istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak isterim. Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey’i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivalimizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim. Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti. Bizler Türkiye’de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedefliyoruz. Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder. Tüm sanat kurumlarımızın kapılarının dün olduğu gibi bugün de size sonuna adar açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."