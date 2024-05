Türkiye’den, cümle aleme gövde gösterisi! Tir tir titrediler

Bülent Erandaç, istikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçerken, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin, kahraman ordumuzu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti. Takvim gazetesindeki yazısında, Türk Deniz Kuvvetleri'nin, “DENİZKURDU TATBİKATI-2024” ile cümle âleme adeta gövde gösterisi yaptığını ifade eden Erandaç, özetle şunları kaydetti:

“Marmaris Aksaz'da Karaağaç Körfezi'nde kurulmuş olan Aksaz Deniz Üssü, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve varlığının en önemli kalesidir. Akdeniz ve Adalar Denizi (EGE) jeopolitik ve jeostratejik açıdan tarih sahnesinde önemi her zaman artan bir deniz havzasıdır. Bu coğrafya, büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan siyasi ve iktisadi fay hatlarının biriktirdiği, gerilimi tırmandırdığı ve dünya savaşlarına varan trajik olayların cereyan ettiği bir bölgedir. Bu bölgenin BAŞ AKTÖRÜ Türkiye, Mavi Vatan Stratejisi ile Akdeniz-Ege-Karadeniz'de bölgeye göz dikenlere karşı Büyük Deniz Tatbikatları ile daima hazır olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin DENİZKURDU TATBİKATI-2024

(7-18 Mayıs) nefes kesen harekatlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan KÜRESEL GÜÇLERE derin mesajlar verdi. Tatbikata telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

"Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

(…) İstikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçiyoruz.

Çok boyutlu ve karmaşık hale gelen güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kılarken Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, kahraman ordumuzu karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendiriyor.

BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ.”



