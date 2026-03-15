O baharatı kullanmadan önce mutlaka suda yıkayın! Meğer sebebi bakın neymiş...

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Baharatlar konusunda daha da hassas olmamız gerekiyor.

Birçoğumuz baharatları aldıktan sonra kavanozlara dolduruyoruz ve yemeklere buradan kullanıyoruz. Fakat uzmanlara göre bazı baharatların yıkanması gerekiyor. Aksi taktirde kir veya kalıntılar yemeğe dahil oluyor. Peki, hangi baharatın mutlaka yıkanması gerek?

Mutfaklarda sıkça kullanılan baharatlarla ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Uzmanlar özellikle toz biber ve pul biber gibi baharatların tüketilmeden önce kısa süreliğine yıkanmasının bazı riskleri azaltabileceğini belirtiyor.

Görünüşte temiz olan bu baharatların üretim ve kurutma süreçlerinde toz, kir veya kalıntılarla temas edebildiği ifade ediliyor.

Baharatlar genellikle tarlada yetiştirildikten sonra kurutuluyor ve öğütülerek paketleniyor.

Bu süreçte açık alanlarda kurutulmaları nedeniyle toz, kum, küçük partiküller veya tarımsal kalıntılar baharatların üzerine yapışabiliyor.

Uzmanlara göre kısa süreli bir suyla durulama bu tür kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar bazı baharatlarda bu yöntemin daha önemli olabileceğini söylüyor. Özellikle: Pul biber Toz kırmızı biber Sumak

Kimyon gibi öğütülmüş veya kurutulmuş baharatların üretim sürecinde dış etkenlere daha fazla maruz kalabildiği belirtiliyor.

Baharatları tamamen suya bastırmak yerine küçük bir süzgeçte kısa süreliğine durulamak öneriliyor. Ardından fazla suyun süzülmesi beklenebilir veya baharat doğrudan yemeğe eklenebilir.

Gıda güvenliği uzmanları, güvenilir markalardan alınan ve doğru şekilde paketlenmiş baharatların genellikle güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak özellikle açıkta satılan baharatlarda temizlik ve hijyen açısından daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Mutfakta sık kullandığımız baharatlar küçük bir işlemle daha güvenli hale getirilebilir. Uzmanlara göre kısa süreli bir durulama, baharatların üzerindeki istenmeyen kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

