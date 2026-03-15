Kurtulmuş'tan Siyonist barbarlara tepki: Mescid-i Aksa'ya kilit vurmak açıkça İslam'a saldırıdır

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kurtulmuş'tan Siyonist barbarlara tepki: Mescid-i Aksa'ya kilit vurmak açıkça İslam'a saldırıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terör devleti İsrail’in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'yı 15 gündür kapalı tutmasına tepki göstererek “Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaşta bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabettir " dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' dolayısıyla sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "15 Mart'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, İslam karşıtlığının, nefret söyleminin ve ayrımcılığın yalnızca Müslümanları değil, insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha güçlü biçimde hatırlatıyoruz. Bugün özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler ve komşumuz İran'a yönelik saldırılar sonucu bölgede artan gerilimler; Müslüman toplumların hedef alındığı nefret dilinin tüm insanlık için ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Mescid-i Aksa'nın 15 gündür kapalı olması İslam toplumlarının hedef alındığı sistematik baskı ve ayrımcılığın boyutlarını açıkça gözler önüne seren bir başka kural tanımazlıktır" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUM YİNE SUS PUS

Numan Kurtulmuş, "Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabettir. Bu hakikati bugün hiç kimse görmezden gelemez. Siyonist rejimin zulüm ve barbarlığı Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkını elinden alamaz. Uluslararası toplum ve küresel sistemin bu açık haksızlık karşısındaki suskunluğu ise yaşananlar kadar kaygı vericidir. '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' vesilesiyle, Müslümanları hedef alan her türlü ön yargının, ayrımcılık ve düşmanlığın son bulduğu; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü daha adil ve barışçıl bir dünya özlemini bir kez daha güçlü biçimde vurguluyoruz" dedi.

 

