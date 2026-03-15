İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü'

Baran Haber köşe yazarı Ömer Emre Akcebe yazısında, Ortaylı’nın yalnızca bir tarihçi olmadığını, Türkiye’nin son yarım yüzyılında farklı iktidar çevreleri ve devlet yapıları tarafından takip edilen, zaman zaman kullanılan çok katmanlı bir figür olduğunu vurguluyor.

Ömer Emre Akcebe Baran haber'de yazdı: Ortaylı yalnızca bir tarihçi değildi. Türkiye'nin son yarım yüzyılında seçkinlerin, devletin ve farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu; zaman zaman da kullandığı çok katmanlı bir figürdü. Bu yazıda onun akademik mirasını değil, bu mirası çevreleyen görünmez ağları anlamaya çalışacağız. Bir tarihçinin portresinden çok, bir dönemin röntgenini çekmeye girişeceğiz.

13 Mart 2026'da İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede öldü. Türkiye'nin dört bir yanındaki başlıklarda benzer tabirler sıralandı: “büyük tarihçi”, “entelektüel”, “milletin hafızası”. Devlet töreni, resmî taziyeler, ekranlarda saygı duruşları…

Ortaylı yalnızca bir tarihçi değildi. Türkiye'nin son yarım yüzyılında seçkinlerin, devletin ve farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu; zaman zaman da kullandığı çok katmanlı bir figürdü. Bu yazıda onun akademik mirasını değil, bu mirası çevreleyen görünmez ağları anlamaya çalışacağız. Bir tarihçinin portresinden çok, bir dönemin röntgenini çekmeye girişeceğiz.

Bir Biyografi, Bir Harita Gibi Okunmalıdır

İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde, Stalin zulmünden kaçan Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak bir mülteci kampında dünyaya geldi. İki yaşında Türkiye'ye getirilen Ortaylı, babasından Almanca, annesinden Rusça öğrendi. Büyüdüğünde on beşten fazla dil bilecekti. Bu çok dillilik, onun kartografik zekâsının ilk işaretiydi: Dünyanın birden fazla yerden okunabileceğini, söylemin dilden dile değiştiğini adeta beden hafızasıyla kavramış biri olarak yetişti.

Ankara Atatürk Lisesi'nden sonra iki fakülteyi birden bitirdi: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Ardından Viyana'ya gitti; Slavistik ve Orientalistik okudu. Sonra Chicago'ya geçti. Orada yüksek lisansını, Osmanlı tarihçiliğinin dünya ölçeğindeki en büyük isimlerinden Halil İnalcık'ın yanında tamamladı. 1978'de Ankara'da doktora, 1979'da doçentlik… Bu süreçte Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Cambridge, Oxford ve Roma'da misafir hocalıklar yaptı; konferanslar verdi, seminerlere katıldı.

Bu biyografi yeniden okunduğunda dikkat çekici bir düzen belirir: Ortaylı hem Batı akademyasının içindeydi hem de Türk devlet yapısının. Hem laik Kemalist çevrelere hem Osmanlı nostaljisi besleyen muhafazakârlara hem de Batılı tarih kurumlarına aynı anda hitap edebiliyordu. Bu nadir bir konumdur ve tarihçiliğin çok ötesine geçen bir fonksiyonelliğe işaret eder.

Osmanlı'nın Meşruiyeti: Kimin Projesi?

12 Eylül 1980 askerî darbesi, Türk tarihinin en köklü ideolojik kırılma noktalarından biriydi. Cunta, solun fizikî olarak tasfiyesinin ardından ortaya çıkan boşluğu dolduracak bir ideolojik tutkal arıyordu. Bu tutkalın formülünü Aydınlar Ocağı çevreleri zaten hazırlamıştı: Türk-İslâm sentezi. Ülkücülük + Sünnî İslâm + Osmanlı nostaljisi… Darbeyi meşrulaştıracak, toplumu bütünleştirecek ama rejimi tehdit etmeyecek bir çimento.

Osmanlı bu formülün merkezindeydi. Ancak ham haliyle, yani hilafet ve şeriat çağrışımlarıyla Batılı müttefikleri rahatsız edebilirdi. “Medeniyetçi, çok kültürlü, güçlü devlet” imajının ön plana çıkarılması gerekiyordu. Bir başka deyişle Osmanlı'nın sterilize edilmesi gerekiyordu. Ortaylı tam da bu sterilizasyonu yapabilecek isimdi: akademik ciddiyeti, Batı bağlantıları ve kendine has anlatı zekâsıyla.

Fakat bu proje yalnızca Türk devletine özgü değildi. Soğuk Savaş döneminde ABD ve NATO'nun ihtiyaç duyduğu şey, Sovyetlere karşı Müslüman ama Batı yanlısı bir model ülkeydi. “Ilımlı İslam” projesinin tarihî meşruiyetini sağlayacak argümana ihtiyaç vardı. Osmanlı bu argümanın hazır kaynağıydı: “Bakın, Müslümanlar tarihte büyük bir medeniyet kurmuş, Hristiyanlarla yan yana yaşamış, Batı ile uyum içinde olmuş.” Ortaylı'nın Princeton, Viyana ve Berlin bağlantıları bu çerçevede yeniden anlam kazanıyordu.

Eş zamanlı olarak Özal döneminin büyük sermayesi de Osmanlı coğrafyasına — Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu'ya — açılmak istiyordu. Bu pazarlara girilirken “Osmanlı mirası” bir yumuşak güç aracına dönüşüyordu. Koç ve Sabancı gibi holdinglerin desteklediği medyada Osmanlı'nın “ticarî ve medeniyetçi” yüzünün öne çıkarılması rastlantı değildi. İslâmcı hareket de Osmanlı'yı “kayıp cennet” olarak kullanıyordu. Hatta Cumhuriyet'in laik kurucu kadroları bile kimi zaman “biz de büyük bir medeniyet kurduk” savunması için aynı tarihî rezerve başvuruyordu.

Ortaylı, bu kadar farklı aktörün aynı anda ihtiyaç duyduğu Osmanlı anlatısını en zarif biçimde tedarik eden isimdi. Bu yüzden bu kadar uzun süre ve bu kadar farklı iktidar döneminde ayakta kaldı.

Gerçek Meslekî Kimliği: Seçkin Süreklilik Mühendisi

Ortaylı'nın resmî rolü yüzeyde görünenden çok daha karmaşıktı. Bir sınıflandırma denemesi yapılabilir.

Osmanlı'yı laik çerçevede sunmak. Cumhuriyet'in kuruluş paradigması Osmanlı'yı reddetmişti. Ortaylı bu kopuşu yumuşattı; Osmanlı tarihini bilimsel, laik ve kabul edilebilir bir çerçevede sunarak hem sağın hem solun benimseyebileceği bir “ortak tarih zemini” inşa etti. Bu, devlet açısından son derece fonksiyonel bir pozisyondu.

Topkapı Sarayı Müdürlüğü, sembolik değil, stratejik bir koltuk. 2005-2012 yılları arasındaki Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü yalnızca idarî bir görev değildi. Osmanlı mirasının nasıl sergileneceğine, hangi arşivlerin açılacağına ve Türkiye'nin hangi tarih versiyonunu dünyaya sunacağına dair kararlar bu koltuktan geçiyordu. AK Parti'nin “Osmanlı'ya dönüş” söyleminin en yüksek sesle dile getirildiği bu yıllara denk gelmesi tesadüf değildi.

Televizyon, sosyal şuur inşası. NTV, CNN Türk ve TRT gibi kanallarda yıllarca sürdürdüğü programlar Türk kamuoyunun tarih idrakini doğrudan şekillendirdi. Hangi soruların sorulduğu, hangi olayların “önemli” sayıldığı, hangi yorumların “ilmî” kabul edildiği… Bunların büyük bölümü Ortaylı'nın ekran varlığıyla filtrelendi. Milyonlar tarih öğrendiklerini zannederken belirli bir millî kimlik anlatısını benimsiyordu.

“İzin verilen muhalif” pozisyonu. Ortaylı zaman zaman hükümeti, siyasetçileri ve toplumu eleştirirdi. Bu eleştiriler onu bağımsız bir entelektüel gibi gösteriyordu. Ancak bu eleştirilerin hiçbiri sistemin gerçek kırılma noktalarını hedef almadı. Ermeni meselesi, Kürt tarihi ve Anadolu'nun demografik dönüşümü gibi konularda tutarlı bir akademik derinliğe girişmedi. Bu da onu her iktidar için “güvenli eleştirmen” hâline getirdi.

Ağ: Kim, Nerede, Nasıl?

Batı akademyasına köprü — ve onun Türkiye temsilcisi. Ortaylı'nın ağırlığının önemli bir kısmı Halil İnalcık ekolünden geliyordu. Bu ekol, Batı'ya entegre ama Osmanlı meselesinde savunucu bir çizgideydi. Ortaylı hem Batılı akademik kurumlarla hem de Türk devlet seçkinleriyle aynı anda rahat hareket edebilen nadir bir köprü figürü olarak bu ekolün en görünür temsilcisiydi.

Galatasaray ekseni: Fransız etkili laik aristokrasi. Galatasaray Üniversitesi senatosundaki üyeliği ve hukuk fakültesinde uzun yıllar süren hocalığı tesadüf değildi. Galatasaray, Türkiye'nin Fransız etkisindeki laik-Batıcı seçkin establishment'ının sembolik kurumudur. Bu bağlantı, Ortaylı'nın hangi entelektüel gelenekle organik ilişki içinde olduğunu açıkça gösterir.

Masonlukla ilişki: Kamuoyu savunuculuğu. Ortaylı, Hürriyet'teki köşesinde Türk masonlarını açık biçimde savundu. Mason locasının üye profilinin Türkiye'nin entelektüel kapasitesinin üzerinde olduğunu, örgütlü tartışma kültürünün masonlar sayesinde geliştiğini yazdı. Kendi üyeliğine dair belgelenmiş bir kanıt yoktur; ancak bu düzeydeki kamuoyu savunuculuğu çeşitli kesimlerden ciddi eleştiriler almasına yol açtı ve bu çevrelerle olan yakınlığını görünür kıldı.

Rusya bağlantısı: Hafife alınan bir boyut. Ortaylı, Vladimir Putin imzalı Puşkin Madalyası'na layık görüldü. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak bu ödülü kabul etmesi ve Rus tarihine duyduğu ilgiyi kamuoyu önünde sık sık dile getirmesi dikkat çekiciydi. Stalin sürgünlerinin mağduru olan Kırım Tatarlarının acıları ile Rusya'dan alınan bir devlet ödülü arasındaki gerilimi ise hiçbir zaman yüksek sesle tartışmadı.

AKP ile kâh uzak, kâh yakın duruş: Ortaylı 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanlığını kabul etti. AKP ile ilişkisi hiçbir zaman net bir kopuş ya da tam bir bütünleşme içermedi. “Osmanlı'ya dönüş” söylemini iktidarla paylaşıyor, fakat laik-Kemalist çerçevenin dışına da ısrarla çıkmıyordu. Bu muğlaklık onu her iktidar döneminde yeniden işe yarar kılan bir esneklik sağladı.

Neyin Üstü Örtüldü?

Osmanlı'nın “medeniyetçi” rehabilitasyonu bazı konuların görünmez kılınması anlamına da geliyordu. Ortaylı bu seçiciliğin en rafine uygulayıcılarından biriydi.

Ermeni soykırımı konusundaki tutumu bu açıdan en net örneklerden biridir. 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren tarihçileri ve devlet başkanlarını kamuoyu önünde defalarca cahillikle suçladı. Olayları imparatorluğun çöküş sürecindeki genel kaos bağlamında yorumladı. Böylece Ermeni meselesi onun dilinde sürekli “tartışmalı” bir tarih sorunu olarak kaldı.

Benzer biçimde Kürt tarihinin Osmanlı içindeki kökleri, Anadolu'nun demografik dönüşümünün boyutları ve Balkan savaşlarında yaşanan karşılıklı şiddetin tüm aktörler açısından dengeli bir biçimde ele alınması da onun çalışmalarında derinlemesine incelenen başlıklar arasında yer almadı. Ortaylı'nın eserlerinde Osmanlı'nın mağduriyet anlatısı öne çıkarken çok katmanlı tarihî sorumluluk meselesi arka planda kaldı.

Tüm bunların yanında Osmanlıyı Osmanlı yapan esas unsur olan İslâm’ın ikinci ve hatta üçüncü planda ele alınması da şuurlu bir tercihti.

Sisteme Uyum mu, Şuurlu Tercih mi?

Bu noktada en zor soruya geliyoruz: Ortaylı bu rolleri şuurlu olarak mı üstlendi, yoksa sistem onu bu konuma mı yerleştirdi?

Büyük olasılıkla ikisi de doğru. Ortaylı doğru zamanda doğru şeyi söylemenin ödüllendirildiği bir ortamda yetişti ve çalıştı. Ekran süresi, müze müdürlüğü, ödüller ve akademik kürsüler — bunların tümü belirli bir çerçeve içinde kaldığı sürece devam etti. Sınırları aştığında ise çoğu zaman konuyu değiştirdi ya da geçiştirdi.

Bu durum açık bir komplodan çok strüktürel bir uyumun işleyişidir. Hiç kimse Ortaylı'ya “şu sınırların dışına çıkma” diye bir not göndermedi. Ancak hangi soruların sorulmayacağını zekâsıyla kavramış biri olarak bu sınırları benimsedi. Belki de onun gerçek dehası buydu: Hem entelektüel özgürlüğün keyfini sürmek hem de sistemin sınırlarına çarpmamak.

Sonuç

Ortaylı'nın gerçek meslekî kimliği, çok sayıda farklı aktörün çıkarına hizmet eden bir anlatı mimarlığıydı. 1980 darbesi ve sonrasının derin devleti, Batılı stratejik planlamacılar, Türk büyük sermayesi, İslâmcı hareket ve laik Kemalist çevreler… Bunların hepsi farklı gerekçelerle Osmanlı'nın belirli bir versiyonuna ihtiyaç duyuyordu. Ortaylı bu ihtiyacı en rafine biçimde karşılayan isimdi.

Ortaylı'nın en büyük sırrı belki de şuydu: Herkese farklı bir şey söyledi ve hiçbirine tehlikeli bir şey söylemedi. Bu olağanüstü bir denge sanatıdır. Fakat her denge sanatında olduğu gibi, bu dengeyi korumak için ödenen bedeller de vardı. Bu bedellerden biri, bazı tarihî gerçeklerin — mesela Cumhuriyetin kuruluşu döneminde yaşananların — uzun süre “tartışmalı” çerçevede kalmasına akademik bir zemin sağlamasıydı.

Ortaylı'ya hakkını verelim: 78 yılın büyük bölümünü çalışarak geçirdi. Türkiye'nin en geniş kitlelere ulaşan tarihçilerinden biriydi. Kendisine biçilen yahut kendisinin şekillendirdiği rolü hayatı boyunca başarıyla ifa etti.