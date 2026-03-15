Bayram şekeri nasıl seçilmeli? İçinde palm yağı olan şekerler... Son kullanma tarihi uyarısı!
Mübarek Ramazan ayında sona yaklaşılırken, Ramazan Bayramı heyecanı sardı hepimizi... İşte son kullanma tarihi uyarısı...
Bayram alışverişinde bayram şekeri alırken sadece görünüşe değil, ürünün içeriğine ve üretim kalitesine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle palm yağı içeren ürünlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Peki, ama neden? Palm yağının zararı ne? İşte bayram şekeri alırken dikkat edilmesi gerekenler…
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram şekeri alışverişi de hız kazandı. Ancak uzmanlar, özellikle çocukların yoğun şekilde tükettiği şekerlemeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Gıda uzmanları, şeker seçerken içeriğin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, özellikle palm yağı içeren ürünlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor.
1. İçindekiler listesi mutlaka okunmalı Uzmanlara göre kaliteli bir bayram şekerinde içerik listesi kısa ve anlaşılır olmalı. Şeker, doğal aroma ve gıda boyası gibi temel bileşenler dışında çok sayıda katkı maddesi bulunan ürünler tercih edilmemeli.
2. Açıkta satılan şekerlerden kaçınılmalı Açıkta satılan şekerler toz, bakteri ve farklı mikroorganizmalarla temas edebiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kapalı ambalajlı ve güvenilir markalara ait ürünler tercih edilmeli.
3. Son kullanma tarihi kontrol edilmeli Şekerleme ürünleri uzun süre dayanabilse de üretim ve son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmeli. Bayrama yakın üretilmiş ürünler daha taze oluyor.
4. Rengi ve kokusu doğal olmalı Aşırı parlak ve yapay görünen renkler bazen fazla gıda boyası kullanıldığına işaret edebilir. Uzmanlar, doğal renklere sahip ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.
Palm yağı içeren şekerler neden önerilmiyor? Gıda uzmanlarına göre palm yağı bazı şekerleme ve çikolatalarda maliyeti düşürmek ve ürünün raf ömrünü uzatmak için kullanılabiliyor. Ancak palm yağının aşırı tüketimi bazı sağlık riskleriyle ilişkilendirilebiliyor.
Doymuş yağ oranı oldukça yüksektir. Fazla tüketildiğinde kolesterol seviyesini artırabilir. Bazı işlenmiş ürünlerde kaliteyi düşüren bir dolgu maddesi olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bayram şekeri alırken etiketlerde "palm yağı içerir" ibaresine dikkat edilmesini öneriyor.
Uzmanlara göre bayram şekeri alırken doğal içerikli, güvenilir markalara ait ve mümkün olduğunca katkı maddesi az olan ürünler tercih edilmeli. Böylece özellikle çocukların tükettiği bayram şekerleri daha güvenli hale getirilebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23