Bursçu değil fuhuşçu

CHP’li belediyelerde salgına dönen cinsel taciz ve fuhuş rezaletleri gündemdeki yerini korurken bir uçkur skandalı da Bolu’da patlak verdi. Zincir marketlerden şantajla topladığı haraca ‘burs’ kılıfı uydurarak kurtulmaya çalışan sabık Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın zina skandalları, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye yansıdı. Telefon mesajları, tanık beyanları, kamera kayıtları ve dijital inceleme raporlarıyla desteklenen iddianamede, CHP’li Özcan ile birlikte belediye çalışanı Öznur Çağalı, Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ile şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin hakkında çeşitli suçlamalara yer verilirken, geçtiğimiz aylarda umreye giderek dindar bir profil çizmeye çalışan Özcan’ın evli olduğu halde belediye çalışanı ile gayri meşru ilişki yaşadığı ve şantaja maruz kaldığı öğrenildi. Çağalı ile otel odalarında buluşup Özcan’ın defalarca cinsel birliktelik yaşadığı ve bazı yazışmaları ele geçiren Akgüney tarafından şantaja maruz kaldığı belgelendi.

EŞİNDEN UTANMADIN MI?

İddianamede, Özcan hem müşteki hem de sanık konumunda yer aldı. Özcan, ifadesinde Akgüney’in kendisini telefonla arayarak elindeki mesajlar ve ses kayıtları üzerinden tehdit ettiğini, bunların yayımlanmaması karşılığında para, araç ve oto yıkama yeri gibi taleplerde bulunduğunu öne sürdü. İddianamede dikkat çeken ayrıntılardan birisi de Çağalı’nın beyanları oldu. Çağalı, Özcan’ın kendisine “Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin” şeklinde sözler söylediğini ve üzerinde baskı kurduğunu iddia etti. Çağalı ifadesinde yaklaşık 2,5 yıldır Bolu Belediyesi danışma biriminde çalıştığını, eski erkek arkadaşı Akgüney tarafından rahatsız edildiğini ve bu durumu Özcan’a anlattığını belirtti. Çağalı, daha sonra Özcan’ın kendisini zaman zaman yalnız görüşmelere çağırdığını ve kendisinden hoşlandığını söylediğini ileri sürdü. 2025 yılının Eylül veya Ekim ayında Özcan’ın davetiyle Narven Termal Kasabası’ndaki bir otelde buluştuklarını belirten Çağalı, burada alkol aldıklarını ve rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını ifade etti.

BOLU’NUN SARAN’I

İddianamede, Çağalı’nın telefonunda yapılan incelemelerde Özcan’ın kullandığı belirtilen hat ile WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma tespit edildiği kaydedildi. Savcılık, bu yazışmaların taraflar arasında duygusal ilişki bulunduğunu gösterdiğini belirtirken iddianamede ayrıca Akgüney’in, Özcan ile Çağalı arasındaki mesajlaşmaları ele geçirerek bunları şantaj aracı olarak kullandığı iddiasına yer verildi. Çağalı ile Tanju Özcan arasında olduğu öğrenilen ve her satırı mide bulandıran yazışmaların bazı bölümleri dosyada şöyle aktarıldı: Özcan: “Yaa, çok hoşsun.” Çağalı: “İnan sadece senin hoşun olmak isterim.” Özcan: “Göğüsleri de mi büyüttün.” Özcan: “Özledin mi” Çağalı: “Özledim tabi, sen özledin mi” Özcan: “Çok” Çağalı: “Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz” Özcan: “Hepiniz gelin.. Ben yeterim. Sadettin Saran benim abim.” Ayrıca, Bayrak ve Serin’in de devreye girerek konunun 20 milyon TL, bir araç ve oto yıkama yeri karşılığında kapatılabileceğini söyledikleri kaydedildi.