Filistin'de Bayram Hazırlığı Katliama Dönüştü! Bir Aile Yok Edildi!

Siyonist işgal güçlerinin bayram alışverişi için yola çıkan sivil bir aracı hedef alması sonucu, aynı aileden ikisi çocuk olmak üzere toplam 4 Filistinli şehit oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey kesimlerinde, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak amacıyla seyahat eden masum bir aile, işgalci güçlerin silahlı saldırısına uğradı. Sivil aracı doğrudan hedef alan kurşunların isabet etmesi neticesinde; anne, baba ve henüz 5 ile 7 yaşlarında olan iki evlatları olay yerinde şehit düştü.

Saldırının ardından araçta bulunan diğer 2 çocuğun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bayram sevinci yerine büyük bir yasa boğulan bölgede, sivil halka yönelik bu acımasız müdahale büyük bir infiale yol açtı. Güvenlik kaynakları, savunmasız bir ailenin en temel insani hazırlıkları sırasında hedef alınmasının bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağını ifade ediyor.

Nablus Yolunda Bayram Hazırlığı Katliamla Bölündü

Ramazan Bayramı alışverişi için heyecanla yola çıkan Filistinli bir aile, işgalci güçlerin hiçbir uyarı yapmadan gerçekleştirdiği yoğun ateşin hedefi oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sivil aile araçlarıyla Ramazan Bayramı öncesi eksiklerini tamamlamak amacıyla Nablus kentine doğru ilerliyordu. Ancak bu insani yolculuk, Batı Şeria’nın kuzeyinde işgalci askerlerin kanlı müdahalesiyle kesildi.

Olayın dehşetine tanıklık eden çevre sakinleri, işgal güçlerinin aracı durdurduktan hemen sonra, herhangi bir ikazda bulunmaksızın yaylım ateşi açtığını ifade etti. Silahsız ve savunmasız aile bireylerine yönelik bu doğrudan saldırı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Katliamın ardından açıklama yapan Filistinli yetkililer, sivilleri hedef alan bu tür eylemlerin uluslararası hukukun en temel prensiplerini açıkça çiğnemek olduğunu vurgulayarak dünyaya seslendi. Bölgede yükselen öfke ve yasın, bayram öncesi atmosferi derin bir kederle kapladığı bildirildi.