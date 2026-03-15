Afganistan'dan İran'a tam destek: ABD ve siyonist şebekeye sert tepki!

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Mücahid, işgalci zihniyetin hedef aldığı İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat çekti. Mücahid, İran halkının tarihsel birikimi ve ordusunun savunma kapasitesiyle bu tehditleri bertaraf edecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bölgedeki barışı tehdit eden bu saldırgan tutumun karşısında, komşu ülkenin güvenliğini koruma kararlılığının altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığından itidal ve hukuk vurgusu

Tolo News'in aktardığı bilgilere göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, uluslararası hukukun temel ilkelerinin çiğnenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve hava sahasının ihlali ile masum sivillerin hedef alınması, insanlık ve hukuk namına kınanması gereken eylemlerdir."

Afganistan yönetimi, bölgedeki krizin daha fazla derinleşmemesi için askeri faaliyetlerin derhal durdurulması ve sorunların diplomasi masasında çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.