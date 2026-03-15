Çığ düştü, otobüs mahsur kaldı! 40 yolcu kurtarılmayı bekliyor
Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra mevkiinde düşen çığ, ulaşımı tamamen durdurdu. Dün yapılan "yol kapalı" uyarılarına rağmen bölgeden geçmeye çalışan bir yolcu otobüsü, 40 yolcusuyla birlikte mahsur kaldı. AFAD, Jandarma ve Karayolları ekipleri, dondurucu soğukta mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarışıyor.
Şırnak ile Hakkari'yi birbirine bağlayan kara yolu, çığ riski nedeniyle dün ulaşıma kapatılmasına rağmen bir yolcu otobüsünün geçişine sahne oldu. Bugün öğle saatlerinde Suvara Kutra bölgesinde yola inen çığ, 40 yolcunun bulunduğu aracı mahsur bıraktı. AFAD ve Karayolları ekipleri dondurucu soğukta mahsur kalanları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, çığ tehlikesine karşı dün yolun ulaşıma kapatıldığı uyarısının yapıldığı öğrenildi.