  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahtından olacak! Conte Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyan hoca konuştu! Türkiye'ye verdikleri akla bakın: Çelik Kubbe maliyetli onu yapmayı bırakın, Patriot alın Kur'an-ı Kerim'i sadece ezbere bilmiyor! Hafızlığın bile ötesinde başarı O baharatı kullanmadan önce mutlaka suda yıkayın! Meğer sebebi bakın neymiş... Tefekkürden laikçi kemalist partizana: İlber Ortaylı nasıl zehirlendi? Egoistti! Parayı, yemeyi, içmeyi, gezmeyi severdi! Çelik tahtından olacak! 10 kat daha dayanıklı madde bulundu, üretim apar topar başladı Bakan Göktaş açıkladı: ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’ ödemeleri hesaplara yatırıldı Nöroteknoloji alanında tarihi bir adım... Felç tedavisinde devrim: Bilim kurgu gerçek oluyor Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti Brown gelişmesi Fenerbahçeli yönetimi havalara uçurdu: İspanyollar oyuncuyu ikna etti ve...
İslam
6
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kastamonu’da yaşayan Kurra Hafız Mahir Demirkol, yıllar süren çalışmayla geliştirdiği 'hafıza kodlama' yöntemi sayesinde Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin hangi sayfa ve satırda olduğunu ezbere söyleyebiliyor.

#1
Kastamonu’da yaşayan 48 yaşındaki Kurra Hafız Mahir Demirkol, 35 yıldır üzerinde çalıştığı “hafıza kodlama” yöntemiyle Kur’an-ı Kerim’i satır satır zihnine kazıdı. 2006 yılında kanser hastalığına yakalanan Demirkol, tedavi sürecinde "hafıza kodlama" tekniği üzerine çalışarak 6 bin 236 ayeti ezberlemekle kalmayarak sayfa ve satırlarını da zihnine kazıdı. İki kez Kur'an-ı Kerim'i kalemle yazan Demirkol, günde 8 saat boyunca çalışarak kendisini geliştirdi. Kastamonu Dini İhtisas Merkezi’nde eğitim görevlisi olarak görev yapan ve hafızlık eğitimi üzerine çeşitli kitaplar yazan Demirkol, yeteneğiyle herkesin takdirini topluyor.

#2
Bu yeteneğinin uzun yıllar süren bir çalışmanın eseri olduğunu belirten Demirkol, "Uzun yıllardır hafızlık kodlama çalışmaları yapıyorum. Bu çalışmalarıma hafızlık yaparken, 1990 yılında başladım. O günden bu yana hafızlık zihnimde nasıl daha iyi oturur, sayfaları daha iyi nasıl görebilirim, yüz sayfa sonrasını nasıl daha iyi görebilirim diyerek başladığım çalışmalarım bir hayli uzun sürdü. 2006 yılında geçirmiş olduğum rahatsızlık sonrasında çalışmalarımı biraz daha arttırmaya başladım. Benim çalışmam, sorulan bir ayetten onlarca, yüzlerce sayfa sonraki ilk ayeti, son ayeti söylemek. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız, yavaş okumakla, cüzden sonra sadece okumadan sadece gözle metni takip ederek yaptığım bir çalışmaydı. Bunun için günde 8 saatimi ayırdığımı söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'i iki kez yazmam da süreci kuvvetlendirdi. Bunun asıl amacı manadır. Mana ile metni birleştirdiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in bizimle konuştuğunu daha iyi hissedebiliyoruz. Ben de hem manaya girmeye çalıştım hem de her ayetin yerini, sayfasını cüzünü konumunu ve o sayfada geçen konuların ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

#3
Öğretim görevlisi olarak görev yaptığı merkezde de isteyen kursiyerlere taktiğiyle ilgili yardımcı olduğunu söyleyen Demirkol, "Buradaki kursiyer kardeşlerimizi de çalıştırıyoruz ama bu hangi ayetin nerde olduğunu bilme aşkıyla ilgili bir süreç. Özel çalışmak gerekiyor. Her hafızlık yapan öğrencinin bunu yapmasında şüphem var. Çünkü biraz zor ve derin bir çalışma. Ama hafızlık yapmış ve hafızlığını unutmak istemeyen her insanın biraz daha yoğun çaba vererek yapabileceği bir şey. Ben 35 yıldır çalışıyorum, bu süreçteki çalışmamda hiçbir sosyal aktivite olmuyor. Çünkü yoğun bir tempo çalışmasındasınız" diye konuştu.

#4
Hafız olmadan önce arabaların plakalarını ve telefon numaralarını ezberlediğini dile getiren Demirkol, "Buna hafızlık yaptığım yıllarda dışarıda gördüğüm arabaların plakalarını ezberleyerek esinlendim. O yıllarda rehberler olmadığı için herkesin telefon numarasını ezberliyordum. Biraz daha ileri gittiğimde, ağaçlara koymuş olduğum çiziklerle görsel hafızamı geliştirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

#5
Eğitimi sırasında çevresindeki insanların kendisinin hafız olabileceğine inanmadığını dile getiren Demirkol, "Çok güzel dönüşler alıyorum. Herkes bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Hafızlık yaptığım yıllarda hafız olamayacağım söylenen bir çocuktum. O yıllarda çevremdeki insanlar hafızlığın bana göre olmadığını söylemişti. Bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23