Kur'an-ı Kerim'i sadece ezbere bilmiyor! Hafızlığın bile ötesinde başarı

Bu yeteneğinin uzun yıllar süren bir çalışmanın eseri olduğunu belirten Demirkol, "Uzun yıllardır hafızlık kodlama çalışmaları yapıyorum. Bu çalışmalarıma hafızlık yaparken, 1990 yılında başladım. O günden bu yana hafızlık zihnimde nasıl daha iyi oturur, sayfaları daha iyi nasıl görebilirim, yüz sayfa sonrasını nasıl daha iyi görebilirim diyerek başladığım çalışmalarım bir hayli uzun sürdü. 2006 yılında geçirmiş olduğum rahatsızlık sonrasında çalışmalarımı biraz daha arttırmaya başladım. Benim çalışmam, sorulan bir ayetten onlarca, yüzlerce sayfa sonraki ilk ayeti, son ayeti söylemek. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız, yavaş okumakla, cüzden sonra sadece okumadan sadece gözle metni takip ederek yaptığım bir çalışmaydı. Bunun için günde 8 saatimi ayırdığımı söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'i iki kez yazmam da süreci kuvvetlendirdi. Bunun asıl amacı manadır. Mana ile metni birleştirdiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in bizimle konuştuğunu daha iyi hissedebiliyoruz. Ben de hem manaya girmeye çalıştım hem de her ayetin yerini, sayfasını cüzünü konumunu ve o sayfada geçen konuların ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum" dedi.