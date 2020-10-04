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Dünya Türkiye'den çok sert 'Netanyahu' açıklaması! Kritik çağrı
Dünya

Türkiye'den çok sert 'Netanyahu' açıklaması! Kritik çağrı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:47:00 -
Türkiye'den çok sert 'Netanyahu' açıklaması! Kritik çağrı

Dışişleri Bakanlığı'nca terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına tepki gösterilen bir açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail’in uluslararası hukuka uygun olmayan tüm girişimlerinin tanınmayacağı vurgulandı. Açıklamada "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada luslararası camiayada Filistin halkının bağımsızlık çabalarna destek verilmesi çağrısında bulunuldu. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

 "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir. İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceği."

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