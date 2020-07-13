Türkiye'den çok sert Ayasofya çıkışı: Şiddetle reddediyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına bazı ülkeler tarafından tepki gösterilmesiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz." dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi;

Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değilmiydi. Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık.

İç siyasette 'Atatürk'ün attığı imzayı değiştirdiler' konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi kim götürüyor budur.

Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü görüyoruz. Yunanistan koronayı bahane ederek ezanları susturdu. Yunanistan'ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok.