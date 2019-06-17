Türkiye'den Çipras'a sert mesaj!
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Akdeniz açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.17 Haziran 2019 Pazartesi 15:28
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Akdeniz açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.
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