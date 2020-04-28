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Siyaset

Türkiye'den CHP'li Gürsel Tekin'in "Bizden daha iyi yönetiliyor" dediği Uganda'ya koronavirüs yardımı

Geçtiğimiz günlerde, CHP'li Gürsel Tekin tarafından Türkiye'den daha iyi yönetildiği söylenen Uganda'ya koronavirüsle mücadele kapsamında TİKA aracılığıyla yardım gönderildi.

2020-04-28 14:57:00 -
Türkiye'den CHP'li Gürsel Tekin'in "Bizden daha iyi yönetiliyor" dediği Uganda'ya koronavirüs yardımı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'den yola çıkan bin adet gıda paketi, TİKA aracılığıyla Uganda Kovid İle Mücadele Görev Gücü görevlilerine teslim edildi.

İhtiyaç sahibi ailelerin yardımına Türkiye koştu

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan ekonomik krizle mücadele eden Uganda'ya destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor.

Bin adet gıda yardım paketi

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acun, un, fasulye ve şekerden oluşan 1000 gıda paketini Uganda Başbakanlık Genel İdari İşler Bakanı Mary Karoro Okurut'a teslim etti.

Uganda'ya yardımlar devam edecek

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, Uganda Sağlık Bakanlığına desteklerinin de devam ettiğini söyledi.

Uganda'dan Türkiye'ye teşekkür

Bakan Okurut da Türkiye'nin yaptığı yardım için Uganda Cumhuriyeti adına teşekkürlerini iletti.

CHP'li Gürsel Tekin "Uganda Türkiye'den daha iyi yönetiliyor" demişti

CHP'li Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde “Uganda'da ilk vaka 13 Mart'ta ilan edildi. Uçuşları durdular. Yurtdışından gelenleri karantinaya aldılar. Her tür toplantıyı yasakladılar. Toplumu bilgilendirip 30 Mart'ta belli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Uganda'da 53 vaka var Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor” ifadelerini kullanarak dalga konusu olmuştu.

 

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Yorumlar

Yılmaz

Hiç anormal bir durum yok ortada,her şey normal çünkü CHP'li biri var karşımızda !
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oflu baba

GARSON YARDIMCISI KOMIYI TUTAR MILLETVEKILI YAPARSAN KONUSACAGI BUDUR CHPDE BIR TANE ELLE TUTULUR ULKEYE YARARI OLABILECEK BIR INSAN GOREBILIYORMUSUNUZ NEREDE BOS BEYINLI INSAN VE KADIN VAR YUVALANMIS CHP YE BASLARINDA BIR ADET YALANIN DIBINE VURMUS BIR YUZSUZ
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